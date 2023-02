Escucha en directo a José Ramón de la Morena con Juanma Castaño en el Día Mundial de la Radio

Juanma Castaño y José Ramón de la Morena vuelven a encontrarse en la radio. El Partidazo de COPE invitó este lunes, con motivo del Día Mundial de la Radio, al ex director de 'El Larguero' y de 'El Transistor', apenas dos años después de que el periodista nacido en Brunete (Madrid) decidiera poner punto y final a una longeva carrera al frente de la radio deportiva española.

No es la primera vez que José Ramón de la Morena pisa la Cadena COPE: "Acompañé a mi mujer cuando presentó el día. Vine un día con Albertito Herrera. Que yo recuerde, nunca me hicieron una oferta, ¡pero fui monaguillo en Brunete! Nunca pensé en ser cura. Pepe Domingo (Castaño) sé que se probó la sotana pero yo no llegué".

Encontramos un De la Morena "privilegiadamente, bien. Si me comparas con Pepe Domingo, una 'X'; pero si me comparas contigo, es un '1'. El puesto que ocupas es muy jodido. Se pasa muy mal, eso es una silla eléctrica. Pasas muy buenos ratos pero te cambia el carácter, saca lo mejor y lo peor de ti. Una vez que te equivocas, queda en el aire, ¿a quién vas a pedir perdón?".

De la Morena no pocas veces alude a la soledad del periodista cuando se enciende la luz roja del estudio en directo: "Es una soledad muy brutal pero tienes el vértigo de lo que hay al otro lado del piloto rojo. Es una soledad muy extraña porque haces compañía a gente que está mucho más sola que tú. Hay mucha gente que necesita una compañía".

La nueva vida de José Ramón de la Morena

Y dos años después de anunciar su retirada, no le duele afirmar que no echa de menos la radio: "Me gustaría decirte que sí, que lo echo de menos, pero... cero. ¡Es que tengo cosas mejores! Mi hijo va a cumplir dos años el día 21, esto pasa muy deprisa y no me ha dado tiempo a echar la radio de menos".

Tampoco echa de menos la influencia que ejercía durante su época de líder: "Nos hacen creer algunas veces que tenemos influencia. García posiblemente sí porque era el único. Yo decía una cosa y García decía la contraria. La radio que hacíamos nosotros era muy coral, había muchas opiniones".

Sigue presumiendo de tener los mismos amigos de siempre en su Brunete natal, y ahora se dedica a cuidar de su hijo, aunque sea con la radio de fondo: "Algunas veces 'zapeo' algo en la radio con los partidos, pero ahora soy más de La Patrulla Canina o Pinocho, lo que le gustan a los niños de dos años".

Ahora, cuando se hacen las doce de la noche, De la Morena "normalmente leo. Ahora me he enganchado a algunas series y sigo leyendo libros. El fútbol lo sigo viendo, y la Vuelta, y el Tour, el tenis... Todo el deporte que sea apasionante".

El intento de reconciliación entre Tebas y Florentino

De la Morena también sigue con atención 'los líos' de nuestro deporte. De hecho se lleva bien tanto con Javier Tebas, presidente de LaLiga y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, dos recoocidos enemigos entre sí.

"He sido muy duro con los dos en algún momento. Creo que se hacen mucho daño los dos y creo que estarían de acuerdo con arreglarlo, pero se ha hecho una brecha brutal. Hacen daño al fútbol y a sus propios intereses".

En un intento de reconciliación, el periodista les invitó a cenar a su casa hace cuatro años. "Vinieron a cenar a mi casa, y les dejé. Yo me quedé viendo con mi mujer una serie, ellos empezaron a cenar, les oímos bajar dos horas después, y aparentemente salieron bien, se dieron la mano... Yo pregunté y me dijeron que 'bien, bien'. Pero aquello luego se crispó más y ahora la situación es Ucrania – Rusia".

A quien no puede 'tragar' es al presidente de la RFEF, Luis Rubiales: "No vengo a hablar de Rubiales, pero la presidente de la Francesa le han echado a la calle por la milésima parte".

¿El futuro? "Tampoco lo tengo muy claro..."

"Nunca me arrepentí de no terminar mi carrera en la SER. Había entonces unos cambios de bandera que no sabía muy bien por dónde iban: la SER que yo conocí no tenía nada que ver con la actual. García decía que éramos una secta y tenía algo de razón. Cuando me voy, recuerdo que estábamos en la final de la Champions de Milán y estaba con la duda. A falta de cinco días casi acepto la oferta, pero vi que con mi gente se paraba la cuchilla. Al final, nos fuimos y creo que a ellos les ha venido bien. En la SER hicieron EREs y después vino la pandemia. Hice lo que tuve que hacer y no me arrepiento para nada".

Cuando José Ramón de la Morena llega Onda Cero, los datos del EGM le situaban tercero, unas cifras muy poco habituales "pero aquello no me hundía. Es desagradable pero yo sabía que la vida me había regalado tantas satisfacciones, no me iba a poner a patalear porque me fuera mal el EGM".

¿Su futuro profesional? En una reciente entrevista en El Mundo, dijo 'volveré', pero matiza: "Volveré a hacer algo. Me han ofrecido cosas, que no te voy a decir qué, pero no ha habido nada que me haya convencido. Quizás haber hecho alguna cosa una vez a la semana, pero se ha quedado ahí. ¿Relacionado con el deporte? Mitad y mitad".

De su pasado, volvió a recordar la durísima batalla que De la Morena mantuvo con José María García: "Echando la vista atrás, no fuimos un gran ejemplo. En mi defensa digo que no empecé primero. A mí me partieron la cara y me defendí. A partir de ahí podemos discutir los métodos. Creo que se hacía muy buena radio. García hacía unas Vueltas Ciclistas a España inmejorables. Y pienso que los Tours de Francia con Perico e Induráin también eran buenos".

Con el tiempo, De la Morena sabe valorar el trabajo que hizo García: "el que más he admirado como reportero es García. Lo que él hizo con la Vuelta a España... Yo me puedo permitir el lujo de ser sincero. Cuando pierdo el oremus con García es cuando desde su púlpito se convierte en juez. Es lo que no llevé bien pero como reportero fue muy bueno. Alfonso Azuara fue otro de los mejores. De los 'modernos' Paco (González) es bueno, Lama es bueno y tú vas camino de ser de los mejores. Brotons se amaneraba mucho ante el micrófono pero era bueno, era rápido. En general, Luis del Olmo ha sido el inventor de las mañans, Iñaki Gabilondo, el más completo, un 'Iniesta'. Y como genio, el que más me gusta es Carlos Herrera. Es el que tiene más chispa".

Sabe que le han quedado muchos personajes por entrevistar: "Me hubiera gustado hablar con el Papa o Fidel Castro. Cada vez es más difícil, ahora es horrible, no habla nadie, y conviertes la radio en tertulias. Ha sido una mala praxis de los presidentes de ahora hacer que no hable nadie. Un jefe de prensa está para ayudar al futbolista. Ahora van todos derechos, ven un micrófono y parece que te perdonan la vida, y eso es malo para todos".