El día que Antonio Herrero entró en el zulo de Ortega Lara

Uno de los momentos más recordados en su trayectoria en COPE sucedió el 7 de julio de 1997. Aquel día, Antonio Herrero visitó el zulo en el que Ortega Lara había permanecido secuestrado más de 500 días. El poder de descripción de Antonio impresiona aún a día de hoy. "El zulo es lo más impresionante que todos los oyentes puedan imaginar. Una habitación enana, con unas maderas de chapa que gotean humedad (...) Es lo más lóbrego y terrorífico que he visto. Ni siquiera los campos de concentración nazis que he visitado tienen la crueldad que tiene esto (...) No hay absolutamente ninguna luz exterior ni atisbo de humanidad. Este zulo se tendría que mantener tal como está para dar testimonio del horror y la bestialidad a la que llegan estos criminales (...) Yo me doy con la cabeza en el techo en el punto más alto. Y aquí pasó 532 días este hombre, la mayor parte del tiempo en cuclillas intentando protegerse a sí mismo, refugiándose en su propio cuerpo", contaba a la audiencia de COPE.

El 1 de julio la Guardia Civil localizó el zulo en el que Ortega Lara estuvo cautivo durante más de 500 días. Y apenas unos minutos después de saltar la noticia, Herrero entrevistaba a una feliz Domitila Díaz, esposa de Ortega Lara. "¿Te vas a Intxaurrondo? Pues vete allí, que es lo primero, gracias", le dijo.