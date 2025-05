Revive el capítulo completo de 'Un lugar en la tierra' y viaja hasta Zamora, la tierra de las mil campanas

Publicado el 23 may 2025, 22:00

En este viaje nos adentramos a una joya escondida en el corazón de Castilla y León. Conocida por su imponente legado medieval. Pero no solo cautivan sus monumentos, lo hace también su gente que custodia estas tradiciones con mimo y consiguen que su eco, se mantenga vivo en cada una de sus calles y plazas. Una ciudad pequeña en tamaño, pero enorme en cultura, historia y tradición. Y que tiene en el futuro más cercano, uno de los mayores retos: mostrar al mundo la riqueza de su patrimonio como nunca antes lo había hecho.

Parroquias rurales

El viaje esta vez nos trae hasta aquí, al corazón de la Zamora más profunda. Esa España rural que resiste el paso del tiempo y el abandono. En estas tierras de la llamada España vaciada, donde los pueblos parecen detenerse en el reloj de la memoria, las parroquias rurales siguen siendo el alma viva de la comunidad. No son solo edificios de piedra o madera, sino refugios llenos de historia, fe y vida.

Las Iglesias de estos pequeños pueblos no se limitan a ser templos donde se ofician ceremonias religiosas, son el verdadero hogar para su gente. Allí se reúne la vecindad y se celebran los momentos importantes.

El cura de estas parroquias no es una figura distante, sino un vecino más. No solo celebra la misa dominical, sino que comparte la mesa con su gente, escucha sus penas y alegrías, y se convierte en el confidente de historias que no están escritas en ningún libro.

Estas parroquias rurales de Zamora son el alma que mantiene vivo un modo de vida, que resiste al olvido.

CATEDRAL DE ZAMORA

Del repique de las Campanas que anuncian un nuevo día al majestuoso sonido de la campana de su Catedral.

La Catedral de Zamora no es solo un edificio, es un testimonio vivo de la historia, la fe y el arte que han moldeado esta tierra a lo largo de los siglos. Construida en pleno apogeo del románico, cada una de sus piedras parece susurrar relatos de devoción, esperanza y perseverancia. Sus muros, cargados de siglos, son guardianes silenciosos de innumerables generaciones que han encontrado en su interior un refugio espiritual y un espacio para la contemplación.

Contemplar la Catedral es sumergirse en la majestuosidad del arte medieval, donde el rigor geométrico y la belleza sobria del románico se combinan para crear una estructura que parece desafiar el tiempo. Sus torres, sus arcos y sus bóvedas no solo levantan el edificio hacia el cielo, sino que elevan también el espíritu de quienes la visitan.

IGLESIA DE SAN ILDEFONSO

Una de esas Iglesias que se cuidan con mimo, con respeto y con el cariño que solo se reserva a lo que forma parte del alma de una ciudad, hablamos de La Iglesia de San pedro y San Ildefonso , un templo que guarda en su interior no solo siglos de fe, sino también los restos del patrón de Zamora, San Ildefonso, cuya figura sigue siendo un símbolo profundo de identidad y devoción para sus habitantes.

Esta iglesia, menos conocida fuera de la ciudad que la imponente Catedral, es sin embargo un verdadero tesoro del románico y del gótico zamorano. Su fachada sobria no pretende deslumbrar, pero quien cruza su umbral descubre un espacio cargado de espiritualidad, de silencio reverente, y de una belleza serena que solo el paso del tiempo puede otorgar.

Hoy, más que nunca, redescubrir este rincón sagrado de Zamora es también reencontrarse con su esencia, con su legado y con la fuerza de una fe que ha sabido perdurar. Vamos a descubrir su historia, sí, pero sobre todo, a comprender por qué sigue siendo un lugar tan profundamente vivo en el corazón de esta ciudad.

