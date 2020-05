TRECE te acompaña, 25 de mayo, Antonio Hueso conversa con Sergio Dalma y Micky Núñez

Esta semana en "TRECE te acompaña", Antonio Hueso recibe a Sergio Dalma y Micky Núñez. El intérprete de "Esta chica es mía", le confiesa a Hueso que ha pasado por "momentos de impotencia, de rabia, de no comprender qué está pasando, es difícil buscar una explicación. Lo que está claro es que nos ha hecho entender la vida de otra manera y valorar cosas que antes quizá valorábamos menos. Países como España que somos muy de tocarnos, echamos de menos el contacto con la gente. Ahora también hay recelos porque tenemos miedo a retroceder".

Sobre cómo ve el futuro, afirma que "tendremos que acostumbrarnos a las mascarillas y a guardar las distancias y a que haya epidemias de vez en cuando, pero no podemos tampoco vivir con miedo y perder el optimismo que nos caracteriza. Estos días han dejado salir todo lo bueno y lo malo del ser humano, pero siempre prefiero quedarme con lo positiva".

Dalma reconoce que es muy casero, pero que "echo de menos abrazar a mis padres. El no poder hacerlo a veces genera un poco de ansiedad, que también tenemos que aprender a gestionar. Pero, al final lo que tenemos que transmitir son ánimos y una visión positiva".

Un tiempo antes de que comenzara el confinamiento, el cantante vivió uno de los momentos más especiales de su carrera, la actuación en el Teatro Real. "Era el sitio ideal para celebrar los 30 años de carrera, fue el concierto soñado". Dalma explica que cree que "este año será difícil retomar la gira, ya que hay mucha incertidumbre, pero el año que viene será un año para volver a vernos las caras y celebrarlo". Precisamente, sobre el paso de los años, el cantante cuenta que su voz "se ha ido llenando de testuras, se vuelve más sólida, más rica, sí me noto que canto de otra forma, con una seguridad diferente y disfrutando mucho de las cosas".

Sergio Dalma confiesa que pasa los días leyendo, viendo alguna serie, cocinando, grabando, y limpiando. Como curiosidad destaca que "sigo a unas abuelas italianas que cocinan recetas tradicionales, y me gusta ver tutoriales de repostería y complicarme un poco la vida, llenando la casa de harina".

Sobre el futuro, el artista hace un llamamiento a la responsabilidad para que no se pierda lo que se ha avanzado hasta el momento, y se despide con un mensaje: "¡Cuidaros!".

Tras Sergio Dalma, es el turno de Micky Núñez en "TRECE te acompaña", que confiesa que lleva confinado desde el 12 de marzo y que tiene una rutina muy instaurada. "Estoy aprovechando para tocar la guitarra, componer y poner en marcha cosas que tenía pendientes". Sobre cómo está viviendo la vuelta a la normalidad, reconoce que los paseos le sientan bien. Micky apunta que "confío en la responsabilidad de la gente y espero que lo hagamos bien".

El artista acaba de publicar un nuevo tema bajo el título de "Me vale" y reconoce que la respuesta está siendo muy positiva. "Tenía miedo, porque después de OT y Eurovisión, pensé que la gente ya no iba a responder, pero estoy contentísimo. La canción la grabé el 9 de marzo en Madrid, al cabo de dos días, recibí la maqueta y pensé que no se podía esperar. El batería grabó desde casa, yo desde la mía la produjimos aquí. Y el vídeo le pedí a la discográfica que confiara en mí y así fue. Fue muy divertirlo grabarlo. Micky nos canta en directo un fragmento de la canción.

Echando la vista atrás, el cantante recuerda su paso por Eurovisiñon, "cuando fui sabía que podían pasar tres cosas: que todo quedara igual, que quedáramos primeros y fuera un auténtico bombazo o que pasase lo que pasó. Pero, lo hicimos tan bien, estuvimos ensayando cinco meses para que la actuación saliera como salió. Yo estoy contento y sabía que todo iba a ir bien". Sobre qué no haría si volviera a Eurovisión, la respuesta es "un baile". Por último, Antonio Hueso somete a Micky a un test rápido con el nombre de la canción para descubrir qué le vale y qué no le vale. Las respuestas no tienen desperdicio.