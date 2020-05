Pablo López en TRECE: "Mariposa" habla de mi nuevo yo"

Una semana más, Antonio Hueso explora en "TRECE te acompaña" el panorama musical para conocer cómo están viviendo diferentes artistas del panorama musical el confinamiento en sus hogares. Esta semana los protagonistas son Pablo López y Edurne. El autor de "Mariposa" cuenta cuáles son los mensajes que está recibiendo tras sacar a la luz esta nueva canción. "He recorrido cada esquina de esta canción, y es tremendo cómo se entiende y el efecto que tiene. La empecé a componer en 2019, y después la continué en Nueva York. Se trata de hablar de mi nuevo yo, de intentar retornar sin culparme. Le puse el título hace dos meses, es una palabra hermosa". Sobre si poner título es una de las partes más difíciles, explica que "eso creía. Es un impulso que es como el amor en sí, dice algo que resume lo que ha vivido en ese tiempo. Con "Mariposa" no me la he jugado, no había dudas, pero con "Unicornio", el disco, te avanzo que irá subtitulado "Once millones de versos después de ti".

López avanza algunos detalles de este nuevo álbum, "es el futuro para mí. Es curioso como todo lo que es pasado, lo que uno ha vivido se convierte en futuro. Estará de rabiosa actualidad, trabajaremos para que suene a antes de ayer lo que acaba de pasar. Para mí eso es muy importante. Son días "unicornios" a los que persigo, las canciones, y además de ser difícil, tienes que tener mucha delicadeza con ellos".

"En el disco, está el alma de muchos compañeros" destaca el cantante, quien le cuenta a Antonio Hueso lo especial que ha sido este nuevo trabajo para él. Y como muestra, Pablo López interpreta en directo Mariposa para los espectadores de "TRECE te acompaña". El cantante explica que durante la cuenta atrás antes del lanzamiento de su nueva canción, estaba muy nervioso.

Cambiando de tema, y a la hora de hablar de temas más personales, Pablo López le confiesa a Antonio Hueso que "a lo mejor no soy tan tímido como siempre digo, pero me va bien". Para terminar la entrevista Pablo López interpreta "Lo saben mis zapatos".