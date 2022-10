El llamamiento de una víctima de 'inquiokupación' al Gobierno: "Si somos un bulo, ¿por qué no nos reciben?"

La okupación se dispara en España, desde 2018, un 46 % y, solo en el segundo trimestre de este año ha crecido un 16 %. Las plataformas de afectados calculan que en España hay 120.000 propietarios con sus viviendas okupadas y, en los últimos años, se han incrementado los casos de inquilinos que dejan de pagar su alquiler, la llamada ‘inquiokupación’.

En ‘TRECE al mediodía’ hemos hablado con Pilar Martínez, cofundadora de la Plataforma contra la Okupación y víctima de ‘inquiokupación’: “Es la nueva forma de ocupación porque es mucho más sencilla para ellos. Hay una media de tres años para recuperar la vivienda. Te la dejan destrozada, hay casos que les tienes que pagar los suministros y, además, se benefician de las vulnerabilidades”.

Pilar mostraba en TRECE un documento que se encontró en un cajón cuando recuperó su casa: “Es una factura de una pulsera de 352 euros que se compró cuando estaba okupando mi casa y jamás pagaron el alquiler. Estos son nuestros vulnerables”. Pilar solicita a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que se reúna con los afectados para conocer la situación: “La justicia está inclinada hacia un lado. Nosotros le pondremos en antecedentes de lo que está ocurriendo. No es justo que una persona que ponga su vivienda en alquiler, tenga que llegar a perder su vivienda. Si no existimos y somos un bulo, ¿por qué no nos reciben?”.

“Nadie tiene derecho a quitarte algo por lo que tú has luchado y has pagado. Reclamamos que se ayude a los vulnerables, pero nosotros no podemos ser el escudo social”, sentencia Pilar, subrayando que la responsabilidad de que esto no suceda es del Ministerio de Asuntos Sociales.