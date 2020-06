Vivir sin imaginación: Así es la afantasía, desorden que sufre el 3% de la población

La imposibilidad de imaginar o recrear imágenes mentalmente es la Afantasía, un trastorno o desorden que sufre el 3% de la población y de la que hablamos en "El Laboratorio de la Trastienda" con el divulgador científico Jorge Alcalde. "Todas las percepciones están en nuestro cerebro, hay personas que no tienen algún sentido y esto se traduce en un problema en el cerebro, al igual que cuando existen problemas a la hora de recordar, imaginar o proyectar mentalmente que se asocian con fallos en las conexiones neuronales".

Guillermo Acebedo, doctor en el Hospital San Juan de Dios de San Sebastián padece Afantasía: "Descubrí que padecía esta enfermedad a los 30 años, siempre pensé que era igual a los demás porque todo el vocabulario que uno usa para comentar el proceso visual de imaginar es un lenguaje visual (imagino procede de la palabra imagen) Cuando yo hablo de imaginar me refiero a mi proceso mental, que no incluye algo visual, es algo más abstracto. Cuando me di cuenta de que las demás personas podían literalmente ver en su mente algo con los ojos cerrados para mí fue un antes y un después".

Guillermo explica que, por ejemplo, él no tiene "voz interior narradora". Es decir, si quiere hablar consigo mismo tiene que ser en voz alta. En relación a los recuerdos, Guillermo explica que "yo recuerdo mi vida pero no tengo un película de imágenes en la cabeza. Te puedo explicar cómo era mi casa, pero por ejemplo para recordar el color de un sofá tengo que hacer un esfuerzo pensando en algún momento determinado en que pueda asociarlo con el color" y apunta con humor "me cuesta mucho decidir sobre un viaje, por ejemplo, porque no me puedo imaginar cómo serán las cosas. Al final siempre es otra persona la que decide por mí, con la comida me pasa igual".

El día que Guillermo descubrió lo que le pasaba se debió a que estaba haciendo una investigación y "di con un artículo sobre la Afantasía. Me interesó en el tema y leí entrevistas a las personas que lo padecen. Pensé que no era tan descabelladas. Cuando leí las respuestas de las personas que no tienen afantasía fue cuando me di cuenta de que yo no podía imaginar así con ese nivel de detalle, eso para mí es imposible".

Jorge Alcalde que hay trastornos similares al de Guillermo. "Existen personas que crean recuerdos imaginados, que en realidad no les han pasado, personas que no pueden ver objetos en movimiento, o no son capaces de reconocer caras de personas conocidas. Hay desórdenes similares que nos enseñan que el cerebro es todavía un gran desconocido", destaca.