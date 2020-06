Red Madre ayuda a 400 madres y sus bebés durante la pandemia

En "Fuera de Foco" abordamos la labor de Red Madre, una entidad que durante la pandemia ha ayudado a 400 madres y a sus bebés. Amaya Azcona es la directora general de Red Madre y explica en "TRECE al día" que en estos días, lo más necesitado por parte de las madres es, además de los enseres habituales, alimento para ellas y sus familias. Son mujeres que ya tenían una economía precaria y esta situación se han quedado sin recursos. Red Madre lleva desde 2013 atendiendo a 20.000 mujeres al año.

Amaya señala que estos meses han tenido una "avalancha de mujeres solicitando una ayuda especial. Estamos trabajando en red con otras organizaciones, instituciones públicas, y empresas para poder atender toda la demanda que estamos teniendo". La directora de Red Madre explica que en circunstancias normales, "fundamentalmente hacemos un acompañamiento emocional, haciendo a la mujer fuerte frente al embarazo, preparándola para la maternidad, y una mujer que se ha sentido así, luego ayuda a otras para que esa maternidad sea mejor".

Cristina es une de las mujeres atendidas por Red Madre. "No voy a tener vida para agradecer todo lo que han hecho por mí, lo pasé muy mal porque fue un embarazo de alto riesgo desde el primer trimestre y conocer esta asociación es lo mejor que me ha pasado. Me han ayudado en cunas, cestas, leche, ahora económicamente y ahora yo colaboro con ellas donando ropa y todo lo que me van entregando mis vecinas. Aporto mi granito de arena porque ellas se han portado muy bien conmigo". Sobre cómo recuerda su primer contacto, Cristina explica "yo llegué muy mal, mi embarazo era de alto riesgo con malformaciones, de hecho me daban cita para abortar, pero yo seguí adelante. Me ayudaron en todo". Amaya señala que acompañar a una madre es sentir como parte de la familias a los bebés, y ha querido agradecer la labor de los voluntarios que son los que sacan adelante toda la ayuda que se presta a lasmadres.