Mayor Oreja, en TRECE: "Debemos unirnos para defender un orden social fundamentado en valores cristianos"

"NEOS es una corriente abierta, integradora, sin cargos y que pueda sumar a otras organizaciones para que podamos estar juntos y unidos". Así define Jaime Mayor Oreja esta asociación que tiene como objetivo "defender la verdad de lo que está pasando en España" y que se ha presentado este viernes en Madrid. Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña y exembajador de España ante la Santa Sede, también ha estado presente en el acto e impulsa su causa.

?? "Lo más grave de todo lo que está sucediendo hoy es que se quiere destruir un orden social fundamentado en valores cristianos por otro orden social, y se está haciendo en silencio, juegan al escondite".



"La gente no quiere entender y comprender que lo más grave de todo lo que está sucediendo hoy es que se quiere destruir un orden social fundamentado en valores cristianos por otro orden social", asegura Mayor Oreja. "Se está haciendo en silencio, están jugando al escondite, no lo quieren decir. Y hay que tener movilización, resistencia, capacidad de respuesta, esperanza, ilusión, estar mucho más unidos y menos fragmentados en la defensa de estos principios".

"No podemos seguir silentes, el silencio no puede ser cómplice, tenemos que saber rebelarnos contra la moda dominante"

El objetivo de la plataforma es claro: hacer frente a la deriva tomada por el Gobierno que saca adelante leyes que pretenden instaurar un nuevo orden social sin contar con el debate de la sociedad. Según explica Mayor Oreja, "un autor francés dice que defender lo obvio hoy es lo más difícil en el mundo actual. Demostración de la crisis que vivimos: defender que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, que fundamentalmente la vida tiene que protegerse, que la muerte más digna es la que uno realiza con el cariño de los suyos, que la cultura de la vida se está despreciando, eso es decir la verdad y es defender lo obvio, lo más difícil. Exige valor, coraje, fortaleza, entender que por defender estos principios a veces te quedas solo".

?? "Defender lo obvio hoy es lo más difícil en el mundo actual. Exige valor, coraje, fortaleza, estar unidos y movilizarnos para defender estos principios. No podemos seguir silentes".



¿Cómo sumarse a la causa de NEOS?

El expolítico ha explicado en 'TRECE al día' que "hay dos cauces, NEOS quiere pensadores, personas que reflexionan, que piensen en nuestro 7 grandes fundamentos. Necesitamos movilizadores, recorrer la geografía española para animar a esta dimensión cultural de la batalla en la que estamos. No podemos seguir silentes, el silencio no puede ser cómplice, tenemos que saber rebelarnos contra la moda dominante, aunque ganen hoy por goleada, van a fracasar. Desde la crudeza de la situación, no podemos seguir tan fragmentados. Debemos movilizarnos y hacer que esto sea una realidad viva en España", ha concluido.