Los testimonios de los transportistas en el décimo día de huelga: "Era inviable, ya no podíamos vivir"

Un equipo de TRECE se ha desplazado hasta el aparcamiento del estadio Wanda Metropolitano donde este miércoles se han dado cita más de 1.500 transportistas para protestar por el alza insostenible de los precios de la energía y los combustibles. Entretanto, Pedro Sánchez ha garantizado que el Gobierno no se va a levantar de la reunión de este jueves con los transportistas hasta alcanzar un acuerdo que sea posible para las autoridades españolas, sostenible y adaptado a las necesidades de este sector.

Sin embargo, a falta de conocer las conclusiones de esa reunión, los transportistas cuentan ante los micrófonos de TRECE que "nos llega poco y encima tenemos que pagar caro", "es algo histórico, no ha pasado nunca", "era inviable, no podías trabajar ya". A las 8.00 de la mañana, comienzan a darse cita los conductores del transporte de mercancías en el parking del estado Wanda Metropolitano en un nuevo día de esta huelga indefinida. "Décimo día de paro y seguimos en las mismas o peores condiciones. Cada día somos más, alrededor 1.500 conductores del sector. La unión que hay ahora mismo no la he visto nunca. Lo vamos a conseguir".

"Todo ha cambiado mucho y a peor, sin poder vivir"

Nos subimos al camión con Juan Francisco que lleva 22 años trabajando de forma profesional en la carretera. Asegura que todo ha cambiado "mucho, a peor, sin poder vivir". En cifras, afirma que está gastando "entre 7.000 y 8.000 euros de gasoil al mes, hemos tenido que parar por eso. Tengo 52 años, mi hijo tiene 25 años y lo he metido en un lío que no esperaba. La previsión es difícil, la señora ministra nos trata de retener hasta el día 29 para ver lo que pasa".

?? "Era inviable, no podías trabajar ya". Los conductores de mercancías cuentan a un equipo de #TRECEAlDía23M que siguen en las mismas condiciones "e incluso peores". Esto es lo que nos han dicho directamente desde el camión ?? pic.twitter.com/Wl0Oj6jvep — TRECE Al Día (@TRECEAlDia) March 23, 2022