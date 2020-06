Las claves del "proctering" ¿Vigilancia o vulneración de la intimidad?

Tras las clases a distancia, llegan los exámenes por videoconferencia a los que estos días se enfrentan nuevos de jóvenes. En algunos de ellos, se está utilizando la técnica del "proctering" por la cual el alumno tiene la cámara y el micrófono encendidos, lo que permite que el profesor vigile que no copia durante la realización del examen. En la Universidad de Granada, esta situación ha generado polémica, ya que aunque los profesores la defienden como método de vigilancia, algunos alumnos consideran que se vulnera su intimidad.

En "TRECE al día" hablamos con el delegado de estudiantes de la Universidad de Granada, Jesús Maldonado, y con el profesor Enrique Dans, quien explica que. "empezamos a utilizar el proctering buscando que no fuera demasiado intrusivo en la intimidad del alumno, pero que garantizara cierta seguridad. El alumno se hace unas fotos con la webcam para asegurar su identificación biométrica y el software controla que no desaparezca de la cámara en ningún momento, que no aparezcan otras personas, que no consulte el móvil, y va tomando nota de las aplicaciones que se utilizan. Yo como profesor, lo único que hago es recibir al final un informe en el que veo si eso se ha mantenido o no, y sobre eso, tomo las decisiones". El profesor explica en TRECE que para el uso de esta técnica es necesario cambiar el tipo de examen. "Si se trata de un examen en el que te sirve mirar los apuntes, no va a servir de nada, porque los apuntes pueden estar detrás de la pantalla en un lugar en el que no lo capte la cámara. Yo lo utilizo para exámenes en los que no pueden encontrar fácilmente la respuesta en los apuntes". Además, señala la necesidad de "crear un entorno de confianza para el alumno".

El otro punto de vista sobre esta técnica lo tiene Jesús Maldonado, delegado de estudiantes de la Universidad de Granada, quien asegura que "entendemos que haya una vigilancia pero que el problema surge cuando esta medida de vigilancia invade tu intimidad personal y familiar. Las situaciones que tenemos como estudiantes son muy diversas, y algunas son muy delicadas en casa. No estamos de acuerdo en que un profesor pueda ver a tu familia o tu habitación con algún otro miembro que esté no nos parece adecuado y lo hemos rechazado". En este sentido, piden aplicaciones con código abierto para que se pueda comprobar que esas grabaciones no se producen, "pero por el momento la Universidad de Granada y la mayoría de las universidades públicas no lo están haciendo". Jesús Maldonado añade que durante este periodo de educación en las casas no se han producido más infracciones en los exámenes que en época normal, pero sí que se están desarrollando técnicas que no son correctas desde su punto de vista.