Fernando Echeverría: "No todos los niños que desarrollan gastroenteritis se van a agravar, hay que estar atentos a signos de shock, como tensión y taquicardia"

Fernando Echeverría es pediatra y explica en "TRECE al día" el síndrome que se ha detectado en algunos niños y su relación con la COVID-19 tras el comunicado de la Asociación Nacional de Pediatria. "No es tanto que el coronavirus se manifieste de una manera nueva, sino que síntomas que ya se conocen, están estando más presentes en esta epidemia y por lo tanto se estudia si hay relación. Por eso los profesionales debemos estar atentos, porque no se nos deben escapar. Pero, no está claro que estemos hablando de una complicación de la COVID-19. Como consejo, "un niño con vómitos, diarrea que esté decaído con aspecto de gravedad, es necesario llevarlo rápidamente al médico. Pero, eso no significa que todo niño con gastroenteritis pueda agravarse. Hay que estar pendiente a los signos de shock, tensión y taquicardia"