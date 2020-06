Elsa González: "Felipe VI tendrá que hacer valer el papel de la Corona"

Elsa González, periodista experta en la Casa Real, explica en "TRECE al día" las posibles consecuencias de la decisión de la Fiscalía de investigar las comisiones del AVE a la Meca que implicarían al Rey Emérito Juan Carlos I . Elsa González explica que "el momento es muy complicado para Felipe VI, por lo que no va a valorar las acciones jurídicas, pero sí está obligado a hacer valer el papel de la Corona".

Sobre si puede servir esta noticia como forma de distracción, la periodista explica que "ahora que comienzan a aflorar las responsabilidades, nuevos focos de esta categoría pueden servir para quitar del objetivo al Gobierno, todo hay que valorarlo" Elsa González destaca que "los últimos años del Rey Emérito no están dejando buen sabor de boca porque ha habido comportamientos poco ejemplares y en este caso ya no en su vida sentimental, sino en cuestiones de irregularidades económicas, y España se ha encontrado en momentos difíciles desde 2008, lo que hace que la situación se vea de otra manera".

La periodista señala que desde 2014 sí es posible juzgar al Rey Emérito, "a ver qué documentación es aportada por el Banco Suizo. De momento, tenemos un tiempo nada agradable para la Casa del Rey y la Jefatura del Estado, es una institución la de la Monarquía que iba adquiriendo solidez, pero que todo esto está haciendo que la opinión pública no tenga la buena opinión que ha llegado a tener", y apunta "Felipe VI es un hombre muy sereno que tiene que hacer valer la utilidad de la Corona, por otra parte ¿es el momento oportuno para abrir el debate sobre la forma de Gobierno en España? Seguramente no lo sea. Hay que salvar esta situación con mucha inteligencia. De momento, el Rey dio un paso muy ajustado al señalar que no iba a aceptar esa herencia. Está mostrando su "limpieza", pero esa sensación se tiene que trasladar a la sociedad", ha apuntado Elsa González en TRECE.