¿Cómo debemos hacer la compra para evitar contagios?

Gemma del Caño, experta en seguridad alimentaria, explica en TRECE al día cómo debemos hacer la compra en el período de confinamiento en casa. "Lo más seguro es llevar nuestras propias bolsas. Tenemos que llevar la cabeza y pensar bien las cosas". "Lo más importante es pensar para cuánto tiempo vas a hacer la compra. Hay que llevar una lista y estar el menor tiempo posible. Debemos ir por el centro de los pasillos manteniendo la distancia de seguridad con el resto de personas y no tocar todos los productos", ha explicado del Caño.

"No debemos agolparnos en los productos a granel, son sitios donde tendemos a acercarnos y no respetar el metro de seguridad. No hay que hacer ningún acopio extra de comida porque vamos a desperdiciar comida y el abastecimiento está garantizado, no debemos tener miedo a quedarnos sin alimentos", ha comentado la experta en seguridad alimentaria.