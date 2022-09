Una misionera comboniana tras el ataque yihadista en Mozambique: "No pensamos en abandonar por la gente"

Este jueves, en la sección de Obras Misionales Pontificias en 'TRECE al día', conocemos la terrible tragedia en Mozambique donde, hace una semana, unos terroristas asesinaban a una religiosa. La hermana María del Prado, misionera comboniana, ha relatado la situación: "Ha sido un golpe muy fuerte para la congregación. Una de las hermanas estaba sola y lo presenció todo. No hemos pensado en abandonar, no puedes hacerlo por la gente. Los yihadistas no respetan ni enfermos ni mayores".

Además, esta situación se da en un año en el que las misioneras combonianas cumplen 150 de ayuda al prójimo allí donde más lo necesitan: "la gente te acepta y te ayuda a vivir en esos contextos". Si quieres conocer más proyectos y cómo colaborar tienes toda la información en la web de Obras Misionales Pontificias.