'El Tiempo' en TRECE: La semana terminará con lluvias

No termina de llegar la calma al Mediterráneo. Persiste la inestabilidad y esto se traduce en nuevas lluvias. En cualquier caso, no alcanzarán la entidad, ni las cantidades de esta última semana cuando teníamos la DANA o sus restos sobre la península. Aún así, no queda más remedio que estar pendientes del cielo en la Comunidad Valenciana, en las Islas Baleares y Cataluña.

Lluvias y tormentas en el Mediterráneo

Conviene repasar los avisos que mantiene activos la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este jueves. De los tres niveles posibles, se activa el más bajo, el amarillo. Son por chubascos que podrán ser fuertes en Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Gerona y Huesca. En algunos puntos de estas provincias se pueden llegar a recoger unos 20 l/m2 en una hora. El aviso naranja -riesgo importante- lo encontramos en las islas de Mallorca y Menorca. Allí, los acumulados son superiores. Hablamos de hasta 40 l/m2 en una hora. Se trataría de chaparrones cortos, pero con cierta fuerza. Las consecuencias no serán ni parecidas a las vividas esta semana. Lo único es que, en el caso del Levante, esas precipitaciones van a entorpecer las labores de búsqueda de desaparecidos y de limpieza. Esto sí preocupa.

En el resto, el anticiclón marca el paso

En el resto de la Península y en las Islas Canarias, tenemos un panorama completamente distinto. Continuará mandando el anticiclón. Con presencia de nubes bajas o nieblas matinales en muchas zonas que tendería a disiparse para desembocar en una tarde soleada en la mayor parte del territorio. Veremos, eso sí, algunas nubes acumuladas en el área del Estrecho. Allí soplará el viento con intensidad y, además de arrastrar esas nubes que dejarán alguna gota, también alterará la situación marítima.

Temperaturas más bajas, pero aún suaves

Todo ello con temperaturas algo más bajas que las registradas este miércoles. Aún así, no podemos hablar de frío. Todavía son suaves. Rondarán los 20º en las regiones de Castilla y León y en las provincias de Castilla - La Mancha. La máxima será de 17º en Madrid, de unos 22º en Cáceres, 25º en el Valle del Guadalquivir y se quedan en la línea de los 23º en las costas del Mediterráneo. Donde aumentan las temperaturas en el Cantábrico, donde llegan a los 24º grados en A Coruña y a los 23º en Oviedo. En el archipiélago canario seguirán con valores superiores a los normales para la época del año sobre todo en las islas orientales.

Llegan lluvias por el oeste

Si la previsión no cambia el viernes ya no se esperan más lluvias en el Levante. Sí persistirá la posibilidad de chubascos en el Estrecho, Cataluña y Baleares. Eso por un lado. El otro escenario lo encontramos en el oeste peninsular. Tras varias jornadas soleadas, entrará un frente atlántico este viernes, lo que se traduce en nubosidad y precipitaciones en Galicia, en regiones del Cantábrico occidental y en las provincias de León y Cáceres. En el resto del oeste y en el centro del país se esperan cielos cubiertos. Mientras, en el archipiélago canario, llegará calima a las islas orientales. El polvo en suspensión dejará un ambiente turbio y provocará que la sensación térmica sea superior en las Islas Canarias, donde seguirán siendo altas.