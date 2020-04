Tensión y taquicardia, los signos a los que deben estar atentos padres en niños con cuadro gastrointestinal

Fernando Echeverría es pediatra y explica en "TRECE al día" el síndrome que se ha detectado en algunos niños y su relación con la COVID-19 tras el comunicado de la Asociación Nacional de Pediatria. "No es tanto que el coronavirus se manifieste de una manera nueva, sino que síntomas que ya se conocen, están estando más presentes en esta epidemia y por lo tanto se estudia si hay relación. Por eso los profesionales debemos estar atentos, porque no se nos deben escapar. Pero, no está claro que estemos hablando de una complicación de la COVID-19. Como consejo, "un niño con vómitos, diarrea que esté decaído con aspecto de gravedad, es necesario llevarlo rápidamente al médico. Pero, eso no significa que todo niño con gastroenteritis pueda agravarse. Hay que estar pendiente a los signos de shock, tensión y taquicardia"

Los pediatras afirman que no hay evidencia entre el shock y el coronavirus

La Sociedad Catalana de Pediatría aseguraba este martes que "no tenemos evidencia, aún" de que los casos "excepcionales" de niños con síndromes de shock tóxico o la enfermedad de Kawasaki registrados en las últimas semanas estén relacionados con el coronavirus.

La entidad catalana ha hecho público un comunicado dirigido a las familias ante la alarma surgida en las últimas horas por la difusión en las redes sociales de un mensaje de carácter interno de la Asociación Española de Pediatría (AEP) a los especialistas.

La AEP ha alertado a los pediatras, especialmente a los de atención primaria, de que hay que estar atentos a dolores abdominales inusuales, con vómitos y diarreas, que evolucionan en pocas horas a taquicardia, hipotensión y, a menudo, fiebre y erupciones cutáneas, y apariencia de shock tóxico y la enfermedad de Kawasaki.

El dolor abdominal y los síntomas gastrointestinales se han asociado a inflamación cardíaca (miocarditis) y se ha observado en algunos niños con PCR positiva para coronavirus y también con PCR negativa, ha indicado la AEP. Se han descrito casos en Italia, Reino Unido, Francia y Bélgica al menos, por lo que los pediatras de estos países también han sido alertados.

"No tenemos evidencia, aún, que pueda estar relacionado directamente con el SARS-CoV-2", ha asegurado la Sociedad Catalana de pediatría en su propio comunicado a las familias de Cataluña. No obstante, ha reconocido que en las últimas semanas "han llegado noticias de un aumento de casos excepcionales en niños que presentan una clínica similar a la del síndrome del shock tóxico y la enfermedad de Kawasaki, que, en algunas ocasiones, pueden ser graves".

La Sociedad Catalana de Pediatría ha precisado que el documento que se ha difundido en las redes de la AEP "es un recordatorio y actualización de lo que se va viendo en los diferentes centros hospitalarios a nivel nacional, y no hace más que confirmar que las redes centinelas funcionan".También ha asegurado que la afectación pediátrica no ha variado de manera significativa por lo que respecta al coronavirus y en la mayoría de los casos los niños afectados "no presentan complicaciones".