Soledad, de 100 años, sobre la situación actual de España: "No me asusto porque he pasado la guerra, pero tengo miedo"

José Luis Pérez entrevistó a Soledad, una espectadora de TRECE TV, que ha cumplido 100 años, llenos de tanta alegría que explaya en su sonrisa y buen humor; A pesar de haber vivido las penurias de una guerra y algunos horrores del presente. "Horrible. Para mí... Bestial. No sé a dónde vamos a llegar, pero no me asusto porque he pasado la guerra, pero tengo miedo". Respondió cuando José Luis le preguntó por la situación del país. Y admitió estar encantada de salir en la tele "¿Cómo me iba a figurar esto?

Un día en la vida de Soledad

No son 100 años de soledad, como en la novela de García Márquez; Sino 100 años de alegría que ha vivido Soledad y que sigue viviendo con entusiasmo. Asegura que aún hace de todo, menos bailar. "Porque eso es más difícil, pero habría que intentarlo también" Explicó. Sus días los describe como "normalitos". Ella se levanta, se asea un poco y desayuna, "Me hago el desayuno yo", aclaró Doña Soledad; Se toma su café y lee sus historias. Aunque ahora recibe la ayuda de una señora, asegura que aún tiene mucho que hacer en casa. "Pero claro, esta señora viene una hora, pero yo hago todo lo demás". Que importante es mantenerse ocupados sin importar la edad que tengamos. Cuando prepara su desayuno, pues después se dedica a limpiar y dejar todo en orden. Y es que su casa era sin duda un testimonio de orden y buen gusto.

Eso sí, tiene la gran fortuna de contar con un hijo querido, que todos los días la visita y le prepara la comida. Ahora tocó Bacalao con tomatito, pimiento y cebollita "Para chuparse los dedos" Aseguró Soledad, dejándonos la boca hecha agua del antojo. Incluso, José Luis se vio tentado a quedarse un poco más y probar el delicioso platillo.

Temple de acero

Hace unos 6 meses, a Soledad, la operaron de la cadera. Aunque hoy en día dichas operaciones han evolucionado mucho, no es poca cosa; y qué decir a la edad de 100 años. Pero hoy Soledad se encuentra completamente recuperada. "Es una operación que al día siguiente... Soledad, te tienes que levantar", Nos contó Soledad con el orgullo de una mujer que ya ha ganado otras batallas. Utilizó un carrito al que enganchó el suero y decidida, se puso a andar. "Sin fiebre, sin nada" recalcó y aseguró que los pasillos y escaleras de su casa fueron la clave de su recuperación, "Cuantas más escaleras, mejor".

el secreto de soledad

Perplejo, le preguntó José Luis "¿Cuál es el Truco?", A lo que ella contestó con absoluta sinceridad "Yo creo que ninguno. Creo en alguien que me está amparando, porque... Me lo digo a mí misma, no me lo puedo creer". Grande es el ánimo y la gratitud de Soledad. José Luis la describe como un ejemplo de vitalidad. Ella insistió en no saber por qué está así de bien, pero rápido corrigió con un sentimiento de paz. "Estoy así porque Dios quiere y estoy con este carácter...". Parece inevitable no contagiarse de su fe y dicha, al menos eso se aprecia en los gestos de José Luis, que atento la escuchaba. "Oye, sí, paso mis cositas y mis penitas, pero aquí estoy", reconoció.

soledad y las tertulias

El Gobierno no hizo temblar a Soledad, con el debate de las pensiones. Claro que no le agradó la situación "Discuten mucho" criticó con la verdad y se remontó a los horrores del pasado, con una reflexión "La guerra fue muchísima. Tanta miseria, tanta hambre y tanto de todo, que por Dios... Que se olviden". Sin duda este Gobierno no puede amedrentar a las generaciones que vivieron las penas de las guerras pasadas. Por el contrario, tendría que mostrarles su absoluto respeto. A final de cuentas y después de tanto discutir sobre las pensiones. Soledad ha recibido su pensión.

Bien informada, está Soledad, no solo del tema de las pensiones; Sino de la actualidad en general. Admite ser una gran espectadora de los programas y tertulias de TRECE. "No me digas de las tertulias, que me las veo todas" Calificó a Antonio Jiménez de "maravilloso" y de "guapo" a José Luis; nuevamente robándole una sonrisa.

Entrevista a Soledad, espectadora de 100 años.

José Luis se despidió de Soledad con un mensaje honesto y necesario. "Puede animar, no solo darnos ese recuerdo de lo que pasó, para que no se repita. Sobre todo animar a gente de su generación y a más jovencitos que a veces se acobardan y se quedan en su casa"