¿Se pueden recuperar los mensajes del teléfono del fiscal general del Estado?: "Tiene mala pinta"

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga la causa del fiscal general del Estado ha preguntado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre la posibilidad de recuperar los mensajes borrados del teléfono de Álvaro García Ortiz. El primer paso que dio el juez, Ángel Hurtado, fue buscar en los dispositivos del fiscal general y en los de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. Después de encontrar "cero mensajes" en el móvil de García Ortiz, el juez ha solicitado también a dos compañías telefónicas la información sobre las llamadas que puso haber intercambiado el fiscal general durante los días en los que enmarca los hechos, entre el 8 y 14 de marzo de 2024. En el auto, Hurtado requiere a las compañías telefónicas "los datos del tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten".

Los "cero mensajes" en el móvil del fiscal general, ¿se pueden recuperar?

El perito informático forense, Lorenzo Martínez, ha respondido en 'Trece Al Día' a la pregunta que se hace el juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado: ¿Se pueden recuperar los mensajes de su teléfono?: "Tiene mala pinta. La recuperación de mensajes de WhatsApp o de cualquier aplicación que guarde la la información en contenedores o ficheros, incorporan ahora una particularidad que permite que cuando se elimina un mensaje dentro de ese fichero, el comportamiento ya no es que solamente haya dejado espacio disponible, sino que hay una propiedad nueva que, dependiendo de como funcione la aplicación, cuando se elimina el mensaje se rellena con ceros el contenido de una forma segura, (lo que se conoce como 'borrado seguro'), o bien, no viene habilitado y se hace con una forma intermedia que permite que, dependiendo de cuanto pueda sobrescribir lo haga o no", aclara.

La petición que el juez hace también a la UCO se basa en la "posibilidad de recuperar el contenido vinculado a las aplicaciones de mensajería instantáneas que pudieron haber existido asociadas a los números de abonados referenciados anteriormente". Sobre esto, el experto en informática explica las diferencias entre el borrado intencional y el cambio de dispositivo. "Un borrado intencional es el que puedes hacer en el mensaje que mandes, no te gusta y lo eliminas. Ese borrado es bastante complicado recuperarlo, otra cosa es que haya una copia de seguridad en otros ficheros iguales", asegura.

El informe de la UCO reveló que García Ortiz se había cambiado de móvil el 23 de octubre, una semana después de que el Supremo abriera causa contra él. "Si borras un mensaje en el móvil nuevo o en el viejo, no hay información en ninguno de los dos. Si te dan un terminal distinto al original, en el cual eliminaste los mensajes y has traído una copia de seguridad de lo que tienes guardado, solo va a aparecer la última información. Intencionalidad hay", concluye.

Martínez aclara que "un pantallazo de móvil puede ser negado por la parte contraria" y que "la recuperación hay que hacerla desde una copia de seguridad en la nube, identificando las fechas y de una fuente fiable".

El juez solicita el registro de llamadas a dos compañías telefónicas

En el auto, Ángel Hurtado requiere además a las compañías telefónicas "los datos del tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten" del móvil del fiscal general. "El registro de llamadas se hace sobre la línea. Si esa persona ha cambiado al tarjeta SIM de un teléfono a otro, realmente las llamadas no las están sacando de un dispositivo a otro, sino que le pides al operador que tiene el deber de mantener los metadatos de las llamadas, es decir, la fecha, la duración, el origen y el destino, el contenido de la conversación no. Por eso se le pide al operador de la compañía. Si lo pide un juez, están obligadas a dar esos datos", explica Lorenzo.

Ante la última petición que realiza el juez del Tribunal Supremo que investiga a Álvaro García Ortiz, el perito informático judicial concluye asegurando que, "en su opinión, no van a salir cosas".