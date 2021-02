¿Qué se sabe de Sputnik V, la vacuna rusa contra la covid-19 que algunos países quieren comprar?

Hace escasamente unos días, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, abría la posibilidad de que España comprara la vacuna rusa, la conocida como Sputnik V, después de otros países miembros como Alemania y Francia se hayan abierto a hacerlo si reciben el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Sin embargo, poco o nada se sabe de esta vacuna, ya que Moscú se ha reservado los datos más relevantes sobre sus dosis, aunque afirman tener una efectividad del 92%. Por ello, 'TRECE al día' ha hablado con Roberto Ortiz de Lejarazu, doctor en microbiología para que nos dé más información sobre esta vacuna.

"La vacuna rusa tiene el igual mecanismo o concepción que tiene la vacuna de AstraZeneca. A diferencia de RNA mensajero, lo que hacen estas vacunas RNA dentro de un envoltorio. El envoltorio que no produce nada, es virus al que se ha atenuado, concretamente el de AstraZeneca es de un chimpancé. Se utiliza porque no tenemos infecciones de ese virus y no tenemos anticuerpos que bloqueen al virus que está en el envoltorio", ha explicado, aunque ha matizado que se ponen dos 'envoltorios' diferentes para que su efectividad sea mayor. "Se producen anticuerpos contra el coronavirus, pero también contra el virus envuelto, por eso se ponen dos envoltorios diferentes", ha apostillado. Además, el virólogo ha explicado que no se debe tener miedo a esta vacuna, ya que "la ciencia es muy astuta y no tiene patria y los científicos rusos vacunaron una de las primeras rusas".

Vídeo

Sobre el terreno, además, ha atendido a la llamada de TRECE el periodista español Javier Rodríguez Carrasco, quien ya ha recibido la primera dosis de esta vacuna y nos ha contado cómo se está desarrollando el Plan de vacunación en el país. "Yo me he puesto el primer envoltorio y la semana que viene me ponen el segundo. La verdad que no he tenido síntoma, no he tenido ningún efecto, tengo compañeros que se han inyectado las dos dosis y no han tenido la más mínima molestia aunque dicen que con la segunda dosis provoca algo de fiebre", ha explicado al presentador José Luis Pérez.

Sobre el Plan de vacunación también nos ha querido contar ciertas cosas el periodista. "Ahora mismo la vacunación es masiva, se están habilitando distintos puntos de vacunación para que la mayor parte de vacunación pueda acceder a esta vacuna. Es intentar combatir al virus y Rusia se ha puesto las pilas en este sentido, incluso en teatros o cines. Lo que se quiere conseguir es inmunizar a la mayor parte de las personas en el menos tiempo posible", ha explicado, quien ha recordado que en este país "la vacunación es indiferente a la edad", no como ocurre en España.