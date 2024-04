Primera sesión del juicio de Daniel Sancho

Han pasado ocho meses desde que la noticia saltara por los aires. Daniel Sancho asesinaba y descuartizaba presuntamente el pasado 2 de agosto al colombiano de 45 años Edwin Arrieta. El español se ha sentado hoy en el banquillo en la primera sesión de este juicio tan mediático que se celebra a 10.000 kilómetros de nuestro país. Hasta Tailandia se ha desplazado el padre de Daniel, el conocido actor Rodolfo Sancho, que ha querido acompañar a su hijo en un día tan importante y decisivo para él. La policía acusa al joven de tres delitos: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena (el pasaporte de Edwin Arrieta).

¿A qué se va aferrar la defensa del chef español?

Las normas del país asiático recogen que estos tres delitos de los que se acusa al hijo de Rodolfo Sancho pueden acarrear la cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Esto último es lo que van a intentar evitar los abogados del acusado, entre ellos, Marcos García Montes que precisamente ha valorado en Trece al día cómo ha transcurrido este arranque de juicio: "Debo guardar el secreto profesional pero la primera jornada ha ido bien". El fiscal que lleva el caso, asegura García Montes, es muy estricto con que se guarde silencio: "El presidente asegura que puede llegar a sancionar incluso con penas de prisión a quién revele lo que ha sucedido y suceda en el interior de esa sala".

Lo más importante ahora es centrar el debate de este juicio a principios de agosto cuando empieza "una filtración permanente del sumario por parte de la policía tailandesa que entrega en noviembre al fiscal". Filtración con la que García Montes está seguro que se les beneficia ya que "las imágenes del reportaje que se le hizo a Daniel con la policía demuestra que en ese momento tenía un arañazo importante en la espalda y varias mordeduras de piezas dentales en los dos brazos". Esto se traduce en que la víctima habría agredido antes de morir a Sancho.

El registro y la versión de los forenses, claves en este juicio

Otro punto fundamental para la defensa del acusado es denunciar "tanto el registro esperpéntico que hicieron sin juez ni abogado como lo que dicen los médicos forenses". Estos aseguran que no pueden certificar la hora de la muerte ni la causa por no haber tejidos blancos. Lo único de lo que hay constancia según Marcos García Montes es una "lesión occipital que puede dar lugar a un sangrado".

De las cuatro declaraciones del joven acusado solo valdría la última ya que en las anteriores no hubo juez, ni abogado ni fiscal o no aparecen sus firmas que certifiquen que estuvieron presentes. La versión en la que los abogados de Sancho se apoyan y mantienen que es la única válida por tener un abogado presente es "en la que reconoce que ha habido una pelea". También hacen hincapié en que ni hay cuchillos empleados en este crimen ni los restos óseos tienen cuchilladas. "Mantenemos que había habido un intento de violación del que el joven no se defendió, simplemente se quitó a la víctima de en medio". Aun con todas estas incongruencias y estas irregularidades, los abogados de Daniel Sancho confían plenamente en el tribunal y en la justicia tailandesa. En cuanto a los escenarios, descartan la pena de muerte porque no consideran que haya habido premeditación y en caso de contemplar el homicidio imprudente, derivaría en una pena de ocho a diez años máxima.