Federación Empresas de Dependencia: "Pedimos un mapa epidemiológico para conocer la situación de cada centro"

Las residencias de ancianos se han convertido en escenario de alguno de los nuevos brotes de coronavirus en nuestro país. Lugares a los que habría que prestar una especial población por la presencia de población vulnerable. Por ello, en "TRECE al día" hablamos con Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación de Empresas de la Dependencia, quien se refiere a que estos nuevos casos se hayan producido una vez que se ha permitido acceder a las familias. "Evidentemente es un factor de riesgo que entren las familias, pero es inevitable, llevan más de tres meses sin ver a sus seres queridos, por lo que es un riesgo que hay que asumir". Ignacio señala que "se están tomando todas las medidas, distancia de dos metros, mamparas entre el mayor y el visitante . Se limita el contacto a una visita a la semana durante un máximo de media hora. Lo que tenemos que hacer es promover mecanismos de detección rápidos para detectar y aislar a los posibles positivos". En ese sentido apunta, "los PCR se empezaron a hacer masivamente en mayo, pero desgraciadamente no han llegado a todos los centros, y eso es lo que estamos reclamando, que se nos haga el mapa epidemiológico para conocer la situación en la que se encuentra cada centro"

Ignacio Fernández- Cid señala que se toma la temperatura dos veces al día a los residentes y que en el caso de detectarse un caso, se pone en contacto con los servicios de Atención Primaria, que vienen inmediatamente, aislan a la persona, le toman muestras para PCR y localizan los posibles contactos que tenga esa persona para evitar que no se produzca una gran propagación".

Sobre la partida de 300 millones destinada a las residencias, que se anunció a comienzos del estado de alarma, el presidente de la Federación de Empresas de Dependencia señala que "directamente dese el Ministerio no ha llegado nada. Si se ha distribuido a las comunidades autónomas y estas las han otorgado a los centros, es posible, porque muchas comunidades autónomas, no todas, sí han entregado material. Lamentablemente no ha llegado nuevo personal para complementar los centros".