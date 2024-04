Practicar deporte, la asignatura pendiente para más de la mitad de los españoles

Hacer deporte es salud. ¿Cuántas veces habremos escuchado esta frase? y sobre todo, ¿por qué si sabemos la teoría luego no llevamos a cabo la práctica? Entre las excusas, la falta de tiempo, de costumbre, o incluso la pereza. Lo cierto es que hasta el 52% de los españoles no practica ningún tipo de ejercicio según revela la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Una cifra llamativa que además ha ido en aumento en los últimos años (la última encuesta que había como referencia databa del año 2010 y entonces el 60% de la población sí que ejercitaba su cuerpo) y que refleja no solo que los hombres son más activos físicamente que las mujeres sino también que disminuye conforme vamos cumpliendo años.

Los infinitos beneficios de hacer ejercicio

Mover nuestro cuerpo junto con una buena alimentación y un buen descanso no solo tiene beneficios a nivel físico o estético, sino también a nivel mental. Además previene enfermedades como las cardiovasculares entre otras (algo mucho más importante aún si cabe). Los expertos sanitarios han aconsejado desde siempre no llevar una vida sedentaria. Lo mismo señala en Trece al Día Rafael Carmena, entrenador personal: "está claro que tienes muchos beneficios, no solo el tema del físico, al final todo el mundo nos queremos ver bien en el espejo y tener autoestima y confianza pero al final muchos fallan en el proceso. No tienen fijado un objetivo y hay mucho sedentarismo porque a día de hoy la gente está cada vez más separada de su interior y no está en el punto de quererse y valorarse". Para Rafael lo fundamental es que la gente llegue a entender que hay que hacer deporte por salud: "No se entrena por quitar la barriga sino que se entrena por estar saludable, lo que conlleva estar tranquilo y bien contigo mismo".

¿Qué tipo de ejercicio es más saludable?

Quien quiere y está dispuesto, puede hacer deporte. Precisamente Rafael Carmena apunta en Trece al día " no hace falta ni siquiera un material específico, una gran superficie o un entrenador. Poco a poco vas a poder ir progresando y se puede empezar desde casa". Otro dato llamativo de ese estudio del CIS es que el 35% de españoles antes practivaba deporte y ahora lo ha abandonado. Entre las razones, no ver rápidamente unos resultados. A esa pregunta, de cuándo se empiezan a notar los resultados, responde Carmena: "En las primeras semansa no vas a ver más resultados que algo técnico como quitar un poco de grasilla y mejorar un poco a nivel interno. No tanto a nivel externo. Como no se da cuando yo quiero, la mayoría se rinde y lo deja y esto es una prueba de que todo está en la cabeza, en mantenerte firme".

En cuanto a cuál es el entrenamiento más equilibrado e idóneo insiste en que "todo son herramientas de trabajo pero la base está en la fuerza. Cuando tengas buenos niveles de masa muscular conviene mezclar ese trabajo de fuerza con el trabajo de cardiovascular". A esto añade que "es importante hacer mejor 30 minutos que nada".