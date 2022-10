¿Podría estar en peligro el desfile del 12 de octubre?: "Es una filtración prevista"

La celebración del desfile militar del 12 de octubre podría verse comprometida por la reciente filtración de un documento en el que se ofrece el más mínimo detalle sobre la parada militar que se celebrará el próximo miércoles en el Paseo de la Castellana de Madrid.

"Es una filtración prevista"

Para Fernando Delgado, comisario de Policía y experto en seguridad de grandes eventos, se trata de una "filtración prevista". Argumenta que esta posibilidad se contempla porque hay partes interesadas en que este acto no se lleve a cabo.

Es más, alude a unas recientes declaraciones de la Ministra de Defensa, Margarita Robles, en las que apuntaba que, a pesar de lo ocurrido, "el desfile no se va a suspender".

Bajo su punto de vista, la filtración "no es motivo suficiente para cancelar el desfile militar" y además considera que esta "no ha salido de ambientes militares o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" porque afirma que están acostumbrados a tratar con este tipo de información sensible.