De Pamplona a Valencia: 11 camiones para retirar las montañas de coches arrasados por la DANA

Más de una semana después de la llegada de la DANA más devastadora de la historia, la imagen en Valencia sigue dejando montañas de coches apilados. Las excavadoras no paran ni de noche ni de día en ninguna localidad del epicentro de la catástrofe. El trabajo va para largo. La Generalitat ya ha encontrado un lugar para almacenarlos, es Valencia Sud, una explanada que se convertirá en cementerio provisional de vehículos. Tres días después, muchos no saben dónde está su coche, ni si se podrá reparar, ni si su seguro va a cubrir la pérdida. Eso no es lo peor, lo peor se lo llevaron los que perdieron la vida al intentar salvar su vehículo. Mientras unos se afanan con los amasijos de hierros otros hacen gestos de futuro. Siete concesionarios se han unido para ofrecer coches a precio de coste para los que se han quedado sin el suyo.

MILES DE COCHES APILADOS IMPIDEN EL ACCESO DE CONVOYES DE AYUDA

Centenares de voluntarios siguen llegando, desde todo el país, a los municipios más afectados de Valencia, ya sea para colaborar en las labores de limpieza, en el reparto de alimentos y ropa o también en la retirada de vehículos que siguen dejando calles anegadas que impiden continuar en otras labores.

Para realizar esta tarea, es necesario contar con maquinara pesada que sea capaz de retirar los vehículos. La Constructora VDR salió el pasado domingo desde Pamplona con un total de 11 camiones que portaban todo tipo de material. Así lo ha contado Fernando Vidaurre, propietario de la constructora en 'Trece Al Día'. "La iniciativa surgió en 24 horas y en todo momento estuvimos en contacto con gente de Valencia. Nos escoltó la Guardia Civil desde Pamplona hacia Valencia. Ha sido increíble el trato con nosotros. Llegamos al centro comercial de Bonaire y no había nadie, llamé a la UME para empezar el lunes a retirar y nos dijeron que nos fuéramos a Aldaia", explica.

MÁS DE 700 COCHES RETIRADOS EN DOS DÍAS

Los catorce integrantes de la constructora navarra que han viajado has allí, han estado en contacto con la UME, el ayuntamiento de Aldaia y los bomberos allí destinados para mantener una coordinación. Esta es una de las razones por las que Fernando cree que la eficacia ha sido mucho mayor. "En dos días hemos retirado más de 700 coches. Nosotros nos dedicamos a esto y por eso pensamos que tiene que haber un mando. Ha sido muy rápido, una calle detrás de otra", asegura.

Fernando y su equipo también han estado presentes en Paiporta, otro de los municipios más afectados por la DANA. Preguntado por si han notado una reducción del caos una semana después de las fuertes riadas, el constructor navarro ha asegurado que en el escenario todavía quedaba mucho por hacer. "Era sorprendente el caos, increíble. Había montañas de todo, de lodo, coches tirados por la calle. En Aldaia, por ejemplo, ya no hay tanto caos. Todo funciona con orden dentro de un caos. En Paiporta había hasta policía controlando el tráfico dentro del pueblo. Ahí no manda nadie" indica.

El trabajo por parte de la constructora navarra será hasta el próximo sábado. "Me quedaría mucho mas tiempo. Me va a dar mucha pena, ojalá haya un testigo de empresas afines que nos cojan el relevo porque es mucho más facil. Llevamos dos días sin dormir, sarna con gusto no pica. Despues de limpiar el parque, hemos visto a niños jugando, eso vale más", concluye Fernando.