El misionero español condecorado con la Órden del Mérito Civil: "Era impensable que me llamasen"

Toda una vida por y para los más desfavorecidos y nunca será suficiente ayuda brindada para Vicente Bereguer. Este sacerdote natural de la localidad alicantina de Teulada, ha dedicado 50 de sus 87 años a apoyar a los más vulnerables. En 1967 aterrizó en Mozambique, país en el que se quedó para promover la escolarización de más de 60.000 niños impulsando diferentes proyectos e iniciativas. Berenguer cree firmemente en que la formación y la educación son el mejor medio para conseguir erradicar la pobreza. Por si fuera poco, Vicente también creó en su tierra la 'Associació Premi Vicent Berenguer a l’Educació' para reconocer la labor de entidades educativas en países en vía de desarrollo. Precisamente por esto, el sacerdote fue nombrado Hijo Predilecto de la ciudad de Valencia en el año 2017. El último reconocimiento le llega ahora y nada más y nada menos que de la Casa Real.

Felipe VI reconoce su labor de ayuda

Su majestad el rey Felipe VI ha otorgado a Vicente la Órden del Mérito Civil por su trayectoria y por ser un héroe anónimo. Vicente reconoce en 'Trece al Día' que cuando le llamaron para comunicarle que le otorgaban la distinción le pilló por sorpresa e incluso no se lo creía: "Al principio uno se piensa que es una broma hasta colgar el teléfono. Era impensable que me llamasen de la Casa Real. Luego me dijeron que sí que era real". Entre las razones por las que han dedicido darle la Encomienda están, explica Vicente, "el trabajo que he hecho en Mozambique y mi dedicación en la enseñanza a todos los niveles. Me he dedicado a que los chavales estudiases, a hacerles y contruirles escuelas e institutos y eso es lo que han distinguido".

Vicente señala en 'Trece al Día' que se siente orgulloso de lo que ha conseguido: "soy sacerdote, siempre donde he estado he tenido una parroquia y eso te da fuerzas para trabajar en todos los campos". El horror que ha visto con sus propios ojos también le ha impulsado a luchar por los que no tenían anda: "Ves el hambre y la miseria . También el analfabetismo y que no hay posibilidades, y es una labor conjunta y global donde entra todo".

Sonsoles, sobrina de Vicente: "Es todo bondad"

La salud de Vicente no le ha permitido estar presente en la ceremonia con sus majestades los Reyes, pero en su lugar ha recogido el premio su sobrina Sonsoles: "Estuve muy bien representado". Precisamente Sonsoles también ha querido compartir en 'Trece al Día' ese momento tan especial: "Siento emoción y estoy súper contenta porque es una persona tremenda y es todo bondad". Explica además lo que impresiona tener a los monarcas tan cerca: "Es impresionante, no estamos acostumbrados a estar en esos ambientes. Tuvimos un ensayo general con el equipo de protocolo y nos trataron con mucho cariño. Es 1,97 metros de altura del rey e impresiona pero luego es muy cercano y cariñoso". De hecho Sonsoles cuenta que lo primero que le deseó es que su tío se recuperara cuanto antes: "Me dijo que le transmitiera a Vicente sus deseos de que se mejorara y que ojalá se pudieran ver en alguna ocasión".