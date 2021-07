El microbiólogo Estanislao Nistal asegura que será necesaria una tercera dosis y aclara quiénes la recibirán

Estanislao Nistal, profesor de microbiología de CEU San Pablo, ha estado en ‘TRECE al día’ para analizar la evolución de la pandemia ante el incremento de nuevos casos: “Hay algunas comunidades que van a tardar más en frenar el ascenso, en otras sí que puede ser que esté contenido, pero otras no. Hay que tomar medidas para que no se incremente más aún, ahora es más difícil colapsar la sanidad pero no es imposible, si siguen subiendo los casos ya vemos que esto no solamente está afectando a jóvenes sino a gente de media edad o avanzada, y además estamos viendo cómo en algunos países de nuestro entorno están subiendo también como Francia, por lo tanto hay que tomar medidas para que no se nos vaya de las manos, explica Nistal”.

Ante las declaraciones que hacía la Ministra de Sanidad en las que apuntaba que “la reinfección de personas con las dos dosis era de menos del 1%” ha puesto de manifiesto que “la pauta completa es fundamental para prevenir este tipo de infecciones y una dosis no es suficiente para contener el virus y desarrollar la enfermedad grave, incluso algunas personas con las dos dosis la desarrollan pero son muy bajas las cifras”. Y añade respecto que hay que orientar los esfuerzos al grupo de los jóvenes matizando en que la solución no es cerrar los lugares donde se reúnen sino ser conscientes del riesgo y tratar de prevenir las aglomeraciones en la calle que son más difíciles de controlar de forma drástica.

“Los toques de queda y las medidas drásticas que lleven a limitar las libertades básicas no me gustan”, aclara desde el punto de vista personal, sin embargo, desde el punto de vista epidemiológico, “hay que tratar de esforzarse lo máximo posible por prevenir esas situaciones que hemos visto por la televisión y no esperamos que ocurra”.

Estanislao afirma que “los test sin receta también van a tener que ver con la responsabilidad personal, el tener más herramientas al alcance de las personas infectadas solo funciona si son responsables de lo que significa, si tenemos un sistema garantista que ofrece test a todo el mundo y capaz de llevar un sistema de vigilancia suficientemente efectivo no tendríamos que llegar a estos puntos”.

"El 70% de vacunados de este verano es un objetivo pero no es suficiente para conseguir la inmunidad de rebaño, hay situaciones en las que pueda haber trasmisión del virus más fácil o más difícil, o que el virus gane propiedades o pierda, entre otros factores, alomejor el 70% no es suficiente pero sí que vamos a tener más protección de la que tenemos ahora"

Nistal prevé que “se pueden tomar medidas y se va controlar, no se va a bajar drásticamente como las olas anteriores, pero va a servir para tomar conciencia de que no va a ser un verano como el de 2018” de cara a final de verano explica que “con el final de la pandemia en agosto habrá que evaluar si las vacunas son efectivas si se produce un aumento de casos”. Y a medio plazo piensa que “algunas personas van a poder necesitar tercera dosis pensando en los mayores, personas con inmunodeficiencia, personas transplantadas, etc.,”.