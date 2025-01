El método de 'agencias' inmobiliarias piratas para okupar casas: "Meto a una chica con sus hijos"

La okupación es uno de los temas que más preocupan a los propietarios de vivienda y la realidad es que la gran mayoría de estos propietarios no son grandes tenedores, sino trabajadores que ponen su vivienda en alquiler por necesidad. En TRECE, todas las semanas conocemos casos diferentes de propietarios en situación de desamparo, como Amaya, con tres hijas y en paro, obligada a mantener a su inquiokupa; o el caso de José, viviendo durante meses en una furgoneta de tres metros cuadrados porque la Policía no puede hacer nada para devolverle su casa okupada.

¿Por qué no existe una ley firme que defienda la propiedad privada y permita a la Policía desalojar a okupas en menos de 48 horas? Esta es la cuestión que nadie entiende y, ante una ley que protege a delincuentes, las mafias se aprovechan de ello. Adrián Naranjo, periodista de TRECE, ha localizado en redes sociales, en TikTok, a una de estas mafias y ha hablado con ellos. Lo que más sorprende es el método que utilizan para conseguir que, una vez dentro, no te puedan echar de la vivienda: una mujer con sus hijos.

“Meto a una chica con sus niños”

Nos mostramos interesados en la vivienda, pero al ser una única persona la que va a okupar el piso, nos informan que hay más riesgo de desalojo: “Mira, yo te comento, yo llevo cuatro años trabajando en esto, llevo cuatro años con una chica. La chica se dedica al tema de asegurar el piso, el tema policía y todo eso, para que, cuando tú entres, no te puedan venir y no te puedan echar. Y más, al no tener menores, porque si no hay menores, si entras solo, te vas a la calle en 48 horas. No te voy a engañar, te voy a ser sincera en todo momento”. La mafia nos tranquiliza y, además, nos da unas garantías y una solución: “La chica que yo llevo se mete con sus niños, ¿vale? A ella no me la echan, ella lleva cuatro años conmigo y no me la han echado nunca de ningún piso, porque se mete con sus niños. Y ella lo que hace es asegurar que cuando venga la policía, ella da sus datos como si ella fuera la que va a vivir ahí. Para que, cuando tú entres, no te tengan que venir la policía y no te puedan echar”.

Esta mujer entra en la vivienda con sus hijos, está las primeras 48 horas asegurándose de que la Policía no acude y, si este es el caso, alega vulnerabilidad por su situación con sus hijos y la Policía, al no poder actuar, se marcha. Pasadas 48 horas, el piso está “asegurado” y ya puedes habitarlo, según aseguran las mafias: “Ella se va a las 48 horas, yo a las 48 horas te entrego tus llames. Y la muchacha se va. La muchacha te va a entregar un papel conforme el piso está asegurado, para que tú después no tengas ningún tipo de problema. Con ese mismo papel tienes el mismo derecho que otra persona a poderte empadronar en el piso sin ningún tipo de problema”.

Okupas blindados

Se anuncian con total impunidad, utilizan las redes sociales como si de una inmobiliaria se tratara, pero no dejan de ser delincuentes que revientan las cerraduras de viviendas vacías para después realquilarlas. De esta manera, como vas a ver, publicitan en redes sociales las usurpaciones que realizan.

Son vídeos de apenas diez segundos, donde comparten el estado del piso, cuenta con agua y luz y añaden, además, un dato importante, está sin alarma. En algunas ocasiones van más allá y aportan más detalles de la vivienda, enseñando habitación por habitación, el salón, la cocina y el baño. Para que los futuros okupas sepan, con todo lujo de detalles, las características del inmueble. No se dejan ni un detalle y se mueven, además, por toda España.

Principalmente, están en Madrid y en Barcelona, donde el alquiler está imposible y se aprovechan de ello, pero también están en Reus, Hospitalet de Llobregat o, por ejemplo, Tarragona. Si lo publicitan es porque tiene demanda, solo hay que ver la cantidad de comentarios que hay en cada publicación. Le pedimos información, pero solo la dan por privado, quieren mantener la confidencialidad de la gestión. Informan de los pisos que están disponibles y sus características: “Pues llevo un dúplex en Usera y un piso en Getafe. El de Getafe tiene cuatro habitaciones, bastante amplio, y el de Usera un dúplex, con cuatro habitaciones, un vestidor, dos baños, cocina, salón, terraza. Por tema de que, si eres solo, tienes que ser asegurado”.

También conocen la preocupación de la inseguridad y, de nuevo, tranquilizan al interesado: “Es un bloque muy tranquilo, no hay malas personas. Siendo clara, selecciono a las personas a las que le vendo piso. No le vendo piso a todo el mundo, la verdad. Seleccionar la gente que meto en los pisos. Familias con niños y cosas así. No tengo liantes ni folloneros ni cosas de estas, no hay”. En este caso, la persona que vende estas viviendas asegura que se tratan de pisos que pertenecen a bancos, pisos vacíos, y que no tienen un propietario particular: “Son pisos que el banco embarga”, asegura.

Al adquirir una vivienda ilegal te conviertes directamente en okupa, aunque hayas pagado una cantidad de dinero. La clave, para que esto se realice con impunidad, es permanecer más de 48 horas en el interior de la vivienda y dejar pruebas de que hemos estado ahí, porque si hacemos de la vivienda okupada nuestro domicilio, nadie nos puede echar, eso sí, hasta que la Justicia lo dictamine y los plazos cada vez más se alargan en el tiempo. Detrás de estos perfiles y anuncios hay grupos organizados que saben que cuando uno okupa entra en una vivienda, hay barreras para su desalojo.