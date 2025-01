Un meteorólogo de la AEMET pronostica lo que sucederá en España tras la borrasca Garoé: "A partir del sábado"

Alerta color naranja en huelva

"Hay varias provincias en alerta. En Huelva la alerta es de color naranja; aunque cualquier alerta puede ser seria, incluso las amarillas" Comenta el experto en meteorología. Se ha informado que ayer se activaron avisos rojos en Huelva, en donde se registraron acumulaciones de más de 120 litros en tan solo 2:24 horas. Vaya que la comunidad ha recibido una buena atacada de lluvia. Se prevé que las provincias más afectadas el día de mañana serán, además de la ya mencionada Huelva, Cádiz, Sevilla y toda la parte de laderas que dan cara al sur.

EFE Unas personas limpian su casa tras las lluvias caídas en Huelva cuya provincia está este martes con aviso naranja (riesgo importante) por fuertes lluvias después de que esta madrugada la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya dado por finalizado el aviso rojo.

Garoé, una borrasca traida por los llamados vientos ábregos o vientos llovedores

El nombre de la borrasca activa, Garoé, proviene del mítico "árbol de la lluvia", originario de Canarias y que solía ser adorado por los Guanche antiguos indígenas de las isla de Tenerife, Canarias, previo a la conquista castellana en 1496. Nombre que le hace honor a dicha borrasca porque sus lluvias están siendo muy beneficiosas (a excepción de donde caiga de forma singular). "Vamos a tener Garoé por lo menos dos o tres días" asegura Francisco Martín. "Una parte se va a desgajar del núcleo principal que se encuentra ahora al oeste del Hipona y se va a situar prácticamente sobre las islas Canarias. No podría ser de otra manera Garoé en las Islas Canarias".

Se esperan dos días con precipitaciones en la fachada occidental peninsular, con abundantes lluvias que van a venir extraordinariamente bien para el campo, para las ciudades y para los embalses.

¿Lo peor del invierno ha pasado? preguntó josé luis pérez al experto

"No, no. Nos queda" Respondió el Sr. Martín "Depende de a qué llamamos invierno"... De entrada queda una ola de frío para terminar el mes en curso, enero. También señala, que nos veremos afectados por poderosísimas borrascas. Primero, a partir del sábado, las Islas Británicas y sus frentes asociados serán azotados. Advierte que tendremos que estar muy atentos a los frentes fríos y las borrascas que nos vengan del Atlántico, que van a ser muy poderosas y muy activas y que en realidad no tendrán relación alguna con Garoé.