El Gobierno no cierra la puerta a la aprobación de un sistema de financiación autonómica singularpara Cataluña. Así lo expresaba Pedro Sánchez en una entrevista en 'La Vanguardia', de la que hoy se hacían eco desde la sede del partido en Ferraz. La portavoz, Esther Peña, justificaba esta propuesta alegando que se trata de una "promesa electoral" que se encuentra dentro del pacto con Esquerra Republicana. Las críticas no se han hecho esperar. No solo los presidentes autonómicos del Partido Popular, también dos barones socialistas, Emiliano García Page y Adrían Barbón, que se han posicionado en contra. También desde Francia, Carles Puigdemont ha reaccionado al anuncio del Gobierno Central para lanzar una nueva amenza a Sánchez: "Los próximos presupuestos del Estado deben hablar muy claro si quieren contar con nuestro apoyo. Sobre todo mirarse con lupa el grado de ejecución presupuestaria. Y ya avisamos de cuáles eran las condiciones", ha indicado en su red social X.

Barones socialistas, en contra de la financiación singular

Uno de los últimos barones socialistas en pronunciarse ha sido Felipe González. El expresidente del Gobierno ha respondido en el micrófono de TRECE a la propuesta del ejecutivo de Sánchez. "La financiación tiene que ser justa. Si alguien quiere cambiarlo, tiene que cambiar la LOFCA Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) y la Constitución. Le llamen como le llamen, tiene que ser justo, y si no, habría que cambiar el estatuto de autonomía y, a mi juicio, cambiar la ley".

En 'Trece Al Día', el exsecretario general del Partido Socialista de La Rioja, Francisco Ocón, ha analizado la propuesta del Gobierno central de la que, como sus compañeros de partido, se ha mostrado en contra. "Las comunidades autónomas que pertenecemos al régimen común tenemos singularidades, pero creo que ninguna de ellas lleva a tener un modelo de financiación distinto a las demás. Es necesario un nuevo modelo de financiación autonómica, caducado desde 2014, lo que no podemos hacer es empezar las negociaciones haciendo que uno de los actores vaya a estar fuera de este modelo. A mi juicio, no es justo", explica Francisco Ocón.

El que fuera secretario general del partido, advierte a Pedro Sánchez que "hay que ser muy cuidadoso, es una negociación multilateral y conjunta con el resto de gobiernos autonómicos, la mayor parte tiene presidentes del Partido Popular, y de los presidentes socialistas, a dos de ellos, a Page y Barbón", no les ha visto "muy entusiastas con este anuncio del que le faltaría mucho por concretar".

En este sentido, el que fuera secretario general del PSOE, advierte de que "se ha hablado de un modelo de financiación singualar del que todavía no se ha explicado en qué consistiría o qué características tendría", por lo que cree que "diferenciar a Cataluña del resto de comunidades sería un error", asegura Ocón. "Este no es un asunto de menor grado, afecta a todos los bolsillos de los españoles, toca directamente en la vida de todos. Creo que sería bueno que antes de soltar un globo sonda, hubiera un cierto nivel de consenso que no va a ser nada sencillo teniendo en cuenta el nivel de polarización que tenemos a día de hoy", concluye.

¿Investidura de Illa a cambio de una financiación autonómica 'singular'?

Las reacciones no se han hecho esperar, tampoco por parte del expresident de la Generalitat. Carles Puigdemont ha vuelto a tirar de su red social X, antes Twitter, para lanzar una nueva amenaza a Pedro Sánchez. "La noticia de que el PSOE ofrece una financiación singular si se apoya a un gobierno presidido por su candidato a Cataluña es un escándalo en todos los sentidos. El presidente Sánchez debería responder a varias preguntas si pretende contar con los apoyos que le han permitido dirgir el Gobierno a pesar de su derrota en las urnas", ha escrito.

Sobre si un nuevo de financiación autonómica puede ser la llave de una investidura de Salvador Illa, ha respondido el exsecretario general del PSOE de La Rioja. "No se si podría servir o no, la decisión final va a estar en manos de la dirección de Esquerra, de sus militantes. Con o sin financiación singular, tendría que ver que las bases de ERC voten un acuerpo para apoyar una investidura de Illa", asegura Francisco Ocón.