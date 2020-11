María Eizaguirre critica la ausencia de dimisiones en el Gobierno a pesar de "todo lo que ha pasado"

María Eizaguirre, escritora, periodista y autora de ‘100 días en estado de alarma. La democracia confinada’, explica en 'TRECE Al Día la inspiración y las conclusiones de su libro sobre la pandemia. La escritora expone que: "Creo que el problema es la falta de transparencia que ha habido, vemos los datos de los fallecidos y creo que es un verdadero drama que a día de hoy sigamos sin saber cuántos muertos ha causado la pandemia en nuestro país" y afirma que resulta llamativo por una cuestión, porque "los datos de Sanidad evidentemente son cifras oficiales y son datos públicos, pero los datos del INE y de otros organismos, también son públicos y oficiales y son casi el doble, ¿qué está pasando?".

La autora de ‘100 días en estado de alarma. La democracia confinada’ habla en su libro de las 'fases' por las que todos pasamos en la cuarentena y explica que consisten en tres diferentes fases: "La primera fase de la cuarentena, la negacionista, creo que está muy identificada, desde el principio se nos dijo que no pasaba nada, que esto iba a ser una gripe y que no hacían falta las mascarillas. Una segunda fase de control en la que creo que hubo poca información y mucha propaganda, creo que el papel del Rey quedó en un segundo lugar, la oposición quedó también relegada, el Congreso de los Diputados fue cerrado, el Portal de Transparencia estaba cerrado... Y luego una tercera fase de sálvese quién pueda, que es un poco en la que estamos ahora, que hemos dejado de estar en manos de uniformados y hemos pasado el tema a las comunidades autónomas en lo que se llama co-gobernanza y parece que al final es que 'se coma el marrón otro'".

Ante la actuación del Gobierno durante la primera ola de coronavirus, la escritora y periodista critica que: "Realmente hubo una colonización de los mediosy yo creo que eso formaba parte de una estrategia, porque en el momento en el que tu ocupas todo el espacio informativo, la realidad es que no hay tiempo para nada más, si sales a hablar en horarios del telediario, pues el telediario se queda solamente con el mensaje que tú das. Si haces eso, tienes que garantizar la pluralidad, y creo que esa segunda parte es la que no ha existido". Y muestra su desacuerdo con dicha gestión: "Es muy llamativo también que con todo lo que ha pasado no haya habido una sola dimisión de absolutamente nadie".