Manuel, hijo de Concha Velasco, abre su corazón en el momento más duro de su vida: "No me lo acabo de creer"

Manuel Velasco, en un gesto de gran generosidad, atendía el teléfono de 'TRECE Al Día' para compartir con los espectadores de TRECE cómo se siente y qué queda en él después de su gran pérdida: “Yo todavía estoy que no me lo acabo de creer. He tenido la suerte de tener a dos padres, pero también la tristeza de tener que enterrarles”, lamenta su hijo.

Una despedida a Concha Velasco, la actriz más querida de España

Manuel es consciente de que los días duros llegarán cuando lo interiorice, pero mientras tanto quiere poder guardar en su memoria y corazón todos los gestos de cariño y homenajes que se han celebrado estos dos últimos días: “En el fondo son días muy bonitos. La Comunidad de Madrid se volcó, fue precioso y el domingo también fue espectacular en Valladolid, en su tierra”. El féretro de Concha Velasco salió de la catedral de Valladolid acompañado por una ovación y por los aplausos de las personas que esperaban, fuera del edificio religioso, para dar el último homenaje a una de sus vecinas más queridas y admiradas.

Posteriormente, fue enterrada en el cementerio de El Carmen, en el panteón de Personajes Ilustres, junto a los escritores Miguel Delibes, José Zorrilla y Rosa Chacel. En este caso, se realizó en la más estricta intimidad con sus familiares y amigos más cercanos. Manuel Velasco, tras estos días de tanto cariño, siente “un enorme orgullo” ver cómo su madre es considerada la actriz más completa del cine y el teatro en nuestro país. “Te sientes reconfortado de que, al final, a tu madre no solo la quieres tú, tu hermano Paquito, tu familia o tus primas, sino que la quieren todos los españoles y esto es un enorme privilegio”, agradece.

Manuel asegura que su madre, de puertas para adentro, era igual de divertida que en las películas que protagonizó y en las que compartió reparto con grandes actores y actrices, para los que también tiene palabras maravillosas que dedicar: “Alberto Closas, Manolo Escobar, López Vázquez, Alfredo Landa... Ahora está con ellos. Solo este año se ha ido tanta gente tan grande: Laura Valenzuela, Teresa Campos, Carmen Sevilla... Es una generación absolutamente irrepetible. El cielo está lleno de estrellas”.

"La noche del viernes fue la peor de mi vida"

Aunque en situaciones así, hay poco consuelo, uno de ellos es poderse haber despedido de su madre y haber estado hasta el último segundo a su lado, sin soltarle de la mano: “La noche del viernes al sábado fue la peor de mi vida. Me iba a acostar el viernes y veo un montón de llamadas de la residencia y me dio un pálpito. Cogí a mi hermano Paquito y nos fuimos para allá, la trasladamos al hospital y enseguida se apagó. Ella estaba muy malita, tenía una enfermedad terrible”, recuerda con profundo dolor mientras trata de quedarse con las imágenes bellas de ese día: “Doy gracias a Dios de que nos cogió de la mano a cada uno y se murió de la mano de sus hijos, como ella siempre quiso. Nos permitieron estar solos con ella hasta que se apagó”. Manuel Velasco es muy sincero con sus sentimientos y reconoce que “dentro de unas semanas me dará el bajón y recordaré esa terrible noche, pero lo que al día siguiente lo que se vivió fue tan bonito, es una mezcla muy extraña la que tengo en mi cabeza ahora mismo”.

Concha Velasco era una artista infatigable que a sus 78 años, en 2018, estrenó en el Teatro Calderón de Madrid 'El funeral', una obra escrita por Manuel, quien también escribió para ella 'La Habitación de María', con la que Concha volvió a los escenarios por última vez y se despidió en 2021. “Me lo tomé como una enorme responsabilidad porque mi madre me pidió un último monólogo y yo le dije que se lo escribía con una condición: "yo te lo escribo si es tu última función, mamá", porque ya estaba muy débil”. Manuel Velasco escribió para ella un monólogo que representaba sentada, pero “con un envoltorio bonito”, en el que interpretaba a una escritora con agorafobia que llevaba sin salir de casa 40 años. “Yo tengo en la entrada de mi casa un póster enorme de 'La habitación de María'”, describe Manuel mientras agradece el poder haber trabajado con su madre y haber presenciado el cariño del público. Una última obra muy especial que se tuvo que suspender cuando Concha Velasco enfermó, pero que, tras dos años duros, pero siempre acompañada de sus hijos que se han encargado de proteger y cuidar su legado, “ella descansa ya en el cielo y está muy tranquila”.