Las terrazas prémium a debate en Sevilla: ¿lo cobran todos los locales?

El sector hostelero sevillano salta a la polémica con una nueva supuesta moda: las "mesas prémium". Algunos locales ofrecen en sus reservas este concepto que incluye entre otras posibilidades o servicios poder disponer de una mesa al sol en pleno invierno en lugar de a la sombra, el sitio más privilegiado de la ciudad y con mejores vistas del lugar, o incluso tomar una copa de champagne o cava al llegar. Eso sí, poder disfrutar de ello supone un coste adicional que puede llegar hasta los 10 o 15 euros en algunas ocasiones. Es lo que una usuaria ha denunciado en una mala recomendación de un local sevillano y que no solo ha corrido como la pólvora en redes sociales sino que también a abierto el debate sobre si es o no un precio abusivo y si lo llevan a cabo la mayoría de restaurantes de la ciudad.

Los hosteleros de Sevilla mandan un mensaje de tranquilidad

Aunque algunos turistas tanto extranjeros como nacionales no tienen problema y están dispuestos a pagar este cobro añadido bien por comodidad o bien por capricho, Antonio Luque, hostelero y miembro de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, señala en Trece al Día que el caso que se ha hecho viral es aislado: "en Sevilla no lo hace ningún hostelero. Esto no es lo normal, ningún local ni restaurante lo hace, se trata de un caso puntual que ha tenido repercusión por las redes sociales". Insiste en que su sector lo que pretende es atraer a los clientes, no alejarlos y asegura que es una práctica que no se va a extender: "Quién lo haya llevado a cabo está en su derecho pero nosotros aquí vendemos felicidad, alegría y también nuestras terrazas y nuestro clima".

¿Este tipo de mesas están dentro de la legalidad?

Esta es la pregunta clave que nos planteamos ya que muchos clientes no comparten esta táctica. No solo creen que es injusta y que es una manera de que el sector de la hostelería haga más caja sino que además insisten en que lo lógico es que se avise con anterioridad para no llevarse la sorpresa una vez sentados. Eso es lo que precisamente señala FACUA (Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía), que lo fundamental es que haya una información clara y previa sobre ello al cliente, de no ser así podría tratarse de una práctica ilegal. Eso sí, advierten que hay puntos clave en el cobro de suplementos como por ejemplo el lugar, el servicio y su valor diferencial. Así, dentro de los locales si hay un valor añadido real sí estaría permitido al igual que si no es en suelo público. En este caso se descartaría una infracción, que solo podría cambiar si fuera en la calle. En la misma línea, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) que apunta a que el plus que se vaya a cobrar debe estar bien definido y contrastado para que no de lugar a dudas y no engañe a nadie.