Las incidencias se repiten en el Cercanías y desatan el caos

El caos se ha vuelto a apoderar de la Estación Puerta de Atocha- Almudena Grandes tras la vuelta del puente de mayo y arrancando la semana. Una incidencia que Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) achaca a un error en la señalización que no solo ha provocado retrasos. También que incluso algunos usuarios, tras estar encerrados durante más de una hora en un vagón que se dirigía de Guadalajara a la capital, se hayan bajado y caminado por su propio pie sobre las vías hasta llegar a la estación. Una imagen que no ha pasado desapercibida y que ha provocado el enfado tanto de los pasajeros afectados, como del resto de usuarios. Muchos aseguran que este no es un caso aislado, es más, en lo que llevamos de año se han producido ya más de 170 averías solo en Madrid.

Lipotimias y ataques de ansiedad entre los pasajeros atrapados durante una hora en un tren

Los pasajeros que se han quedado dentro de ese tren dutante 60 minutos denuncian que además de la espera se han tenido que enfrentar a un calor sofocante con puertas y ventanas cerradas. Una de las personas que viajaba en ese tren y que ha sido testigo en primera personas del caos es Isa Muñoz, que ha explicado en 'Trece al Día' que las altas temperaturas han derivado incluso en "lipotimias, y ataques de ansiedad. La gente ha empezado a agobiarse y una chica que era enfermerda ha gestionado los desmayos. Al final algunos han tirado de la palanca de emergencias y por fin se han abierto las puertas para poder salir". Además denuncia que durante ese largo período de tiempo no han recibido ninguna información: "La situación era caótica y no teníamos ningún tipo de explicación ni de operarios ni por megafonía".

El Sindicato Ferroviario denuncia la falta de actuación para hacer frente a las averías

Una situación a la que según el Sindicato Ferroviario, no se le está poniendo freno. Su portavoz, Rafael Escudero lo denuncia en 'Trece al Día' : "no se está cometiendo ninguna actuación para mejorar el servicio, seguimos padeciendo los mismos problemas". Lo cierto es que estas incidencias se repiten más de lo habitual últimamente y no se concentran solo en Madrid, si no que se extienden, asegura Escudero, a lo largo de todo el territorio español: "Esta mañana también ha sucedido en Soto del Rey en Asturias, un tren ha estado parado más de una hora por problemas de averías ". En la misma línea insiste que esta problemática se debe, entre otras cosas, a la "Falta de personal, e incluso la falta de repuestos para poder reparar los trenes o la infraestructura y nadie está tomando medidas para solucionar esto, seguirán por tanto sucediendo".

La pregunta que nos planteamos es si nadie toma medias, ¿tenemos que resignarnos? Rafael responde claro: "Nos obligan a resignarnos porque no están haciendo su labor, una política que nos permita tener un servicio público ferroviario de calidad. Cuando desconvocamos las huelgas del año pasado, en el acuerdo al que llegamos incluimos un punto que era la creación de una mesa de diálogo para ver qué está sucediendo en el ferrocarril y qué soluciones podíamos aportar, pero no hay nadie ni en el Ministerio, ni Adif, ni en renfe que nos escuche".