Los jueces muestran su malestar ante las críticas del Gobierno: "Me preocupa el peligro de acostumbramiento"

El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a una semana fatídica de declaraciones judiciales: Víctor de Aldama, Koldo García, Begoña Gómez y Cristina Álvarez, la asesora de la mujer del presidente del Gobierno. Ante esta semana en clave judicial. varios ministros han vuelto a señalar a la judicatura. María Jesús Montero ha llegado a afirmar, en referencia a la situación familiar del jefe del Ejecutivo, que "saben que quieren rodearle familiarmente, van a por ti". Unos nuevos reproches que han vuelto a que el Gobierno vuelva a expresar que están ante una "persecución judicial".

¿Persecución judicial al Gobierno?

"Eso de la campaña suena muy bélico, en algunos recintos entusiastas puede servir para arrancar un aplauso pero no tiene fundamento alguno. Aquí no hay campaña, hay un ordenamiento jurídico que funciona". Así de contundente se ha mostrado el exmagistrado del Tribunal Supremo tras escuchar las críticas de varios ministro del Gobierno contra los jueces.

Andrés Ollero ha expresado su malestar en 'Trece Al Día' ante la ola de críticas a la magistratura que se ha vuelto a producir este fin de semana en vista al desfile de declaraciones judiciales que han comenzado hoy. María Jesús Montero y Óscar Puente han sido los encargados de dar el pistoletazo de salida a este son de críticas a la judicatura con afirmaciones como "sabemos que quieren rodearte familiarmente" o "van a por ti", en referencia a las diligencias judiciales que se están desarrollando en el entorno del presidente del Gobierno.

Nueva ola de críticas del Gobierno a los jueces

No es la primera vez que varios ministros del Gobierno entonen al unísono reproches contra la magistratura. Preguntado por ello, Andrés Ollero asegura que "no recuerda una situación similar". "Lo que me preocupa realmente es el acostumbramiento, no es nada nuevo democráticamente hablando que la gente se acostumbre a que los jueces se les acuse de delito, esto no es nada sano. Me parece que de los poderes del estado, el judicial es el que mejor funciona y merece toda confianza", explica.

El exmagistrado del alto tribunal cree "que a los jueces hay que dejarlos en paz, que hagan su trabajo" y, añade, que "habría que preguntarse por qué nos hemos puesto de moda en los juzgados".

"Cuando el que está en el poder ataca a los jueces o a los medios, pierde los papeles, no se va a ningún lado, pierde la confianza de los ciudadanos. Si un político no sabe convivir con los medios de comunicación o los jueces, que se dedique a otra cosa", ha afirmado.

Semana de declaraciones judiciales

Al Gobierno le espera una semana completa de declaraciones judiciales. Hoy ha sido el turno de Víctor de Aldama y, mañana, lo hará ante el Tribunal Supremo, Koldo García. El que fuera asesor de Ábalos acude a la cita como imputado después de conocer como el propio exministro de Transporte descarga toda la responsabilidad en su persona. El miércoles será el turno de Begoña Gómez. La mujer del presidente del Gobierno se vuelve a sentar por tercera vez ante el juez Peinado. Gómez va a declarar por los presuntos delitos de intrusismo, apropiación indebida. Las dos veces anteriores se acogió a su derecho de no declarar. El viernes será el turno de la asesora de La Moncloa, de Cristina Álvarez, que supuestamente hizo gestiones para la cátedra de Begoña Gómez.

Ante este hilo de acusaciones, el propio Andrés Ollero traslada esta reflexión al Gobierno. "Esto es lo que debería llevar a reflexionar, por qué esta acumulación de problemas. Esa acumulación de situaciones debe llevar a la reflexión. Por supuesto, la magistratura cumple su función que es la de aplicar el derecho. Los juristas tenemos la prudencia como la virtud fundamental, la política es una actividad prudencial también", explica.

Comunicado del CGPJ ante las críticas del Gobierno

La presidenta del órgano de los jueces respondió a las críticas del Gobierno a la magistratura en un comunicado donde denunciaba que se atribuyeran de manera "permanente" a los jueces "sesos políticos". Isabel Perelló sostiene que esa actitud hace un "grave daño institucional". Sin mencionar al jefe del Ejecutivo ni a ningún partido político, Perelló se refirió con esos términos a una declaración de Sánchez donde aseguraba que existe una relación entre el PP y algunos jueces.

Andrés Ollero recuerda que el "Consejo General del Poder Judicial puede intervenir sin duda alguna en la medida en que entienda que la independencia del juez que necesita está siendo menoscabada, eso está previsto, como casi todo en derecho".