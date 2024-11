Los jueces creen que las confesiones de Aldama son "coherentes" como para saber que "no hay riesgo de destrucción de pruebas": "Es solo la punta del iceberg"

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha puesto en libertad al presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, después de los diferentes señalamientos realizados este jueves en su declaración voluntaria ante el magistrado que instruye el 'caso Koldo', según ha podido saber COPE.

El propio Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, ha tomado esta medida a última hora de este jueves, y tan solo unos instantes después de que la Fiscalía Anticorrupción le solicitase hacerlo. Aunque su declaración de este mismo jueves se enmarque en el 'caso Koldo', que instruye el magistrado Ismael Moreno, fue el propio juez Pedraz el que ordenó su ingreso en prisión provisional por un presunto fraude de hidrocarburos.

LA AUDIENCIA NACIONAL DEJA A ALDAMA EN LIBERTAD CON MEDIDAS CAUTELARES

Víctor de Aldama ha empezado a cerrar el círculo con su declaración voluntaria ante el juez en la que ha ido señalado con nombres y apellidos: desde el presidente del Gobierno hasta varios ministros del ejecutivo actual. Después de realizar esas confesiones, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decretado la puesta en libertad del comisionista de la 'trama Koldo'.

Al salir de Soto del Real, Aldama se ha dirigido a los medios de comunicación y ha respondido a las declaraciones del presidente del Gobierno donde aludía a que "todo es categóricamente falso". El comisionista asegura que Sánchez "va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho", a la vez que ha reiterado que el encuentro con Sánchez "no fue fortuito".

En 'Trece Al Día', el juez José Antonio Vázquez Taín, ha aclarado las razones por las que tanto la Fiscalía como el juez han decretado la puesta en libertad de Aldama. "Solo hay tres casos por los que se puede justificar la prisión, por reiteración delictiva, peligro de fuga o por posibilidad de destrucción de pruebas. Con esos tres escenarios, no tenemos base suficiente y hasta la propia Fiscalía ya ha pedido su libertad. Si han descartado la posibilidad de destrucción o alteración de pruebas, es porque creen que esa declaración es coherente como para saber que no solo no las quiere destruir sino que quiere colaborar con la justicia", asegura.

Vázquez Taín considera que lo sucedido hoy en la Audiencia Nacional "es solo la punta del iceberg". El juez recuerda que Aldama tendrá que volver a comparecer y el juez le preguntará por todos los correos que tiene la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), por los mensajes de telefonía y aquí "se podría revocar esa decisión y mandarle a prisión otra vez".

LOS SEÑALAMIENTOS DE ALDAMA AL GOBIERNO

En su declaración ante el juez, Víctor de Aldama, ha ido dando más detalles. Asegura que a Ábalos, además de los 250.000 euros en efectivo, le llegó a dar más de 400.000 euros bajo este concepto y se refiere a la compra que la trama le realizó de un chalet o del pago del alquiler del piso de la novia del exministro, de Jessica. Apunta también a Ángel Víctor Torres, el actual ministro de Política Territorial, y expresidente del gobierno de Canarias. Un pago que no se materializa porque Aldama se niega a pagar más de lo previsto

Koldo García también recibe su parte, y al igual que su jefe tanto en efectivo como en propiedades. Algunos de estos pago los recibía también el hermano de Koldo, Joseba García, que habría recibido 11.500 euros. Dentro del marco de una licitación con una constructora, Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, percibió de la trama 15.000 euros "en un sobre" y 25.000 euros se llevó, según Aldama, el jefe del Gabinete de María Jesús Montero. Fueron 25.000 euros por un "favorcillo" que necesitaba de Hacienda.

Sobre estos señalamientos, Vázquez Taín recuerda que "muchas de las personas que ha señalado están aforadas. El juez tiene una bomba de relojería encima de la mesa. Entender que ya hay base suficiente para imputar a alguien de los que están aforados y entenderlo así para mandarlo al Supremo. Si el juez cree que esas acusaciones tienen una credibilidad, es obligado que antes de continuar sea el juzgado de los aforamientos el que continúe con las investigaciones. Es mejor mandarlo al supremo y que te lo devuelva, que practicar una prueba y después que el Alto Tribunal lo devuelva", explica.