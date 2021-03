Juan Marín, en TRECE: "Estamos acostumbrados a caernos y levantarnos, no es nuestro mejor momento"

Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, ha valorado en ‘TRECE al día’ la complicada situación en la que se encuentra su partido, Ciudadanos, después de que Inés Arrimadas haya reconocido errores en su gestión, la salida de Toni Cantó del partido, o el probable fracaso de la moción de censura en la Región de Murcia presentada por la propia formación naranja.

Sobre la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid, Juan Marín afirma que “no le viene bien a nadie. Habría preferido que se agotase la legislatura y el proyecto de Díaz Ayuso e Ignacio Aguado.Nosotros volvemos a trabajar para ser el proyecto político decisivo para los madrileños y que acabemos con la polarización y tengamos un gobierno sensato".

En cuanto a la marcha de Toni Cantó de la formación, Juan Marín aclara que “lo tenía decidido, venía con una idea premeditada y ha hecho una puesta en escena que no ha convencido a nadie, ni se ha quedado a escuchar a la ejecutiva los primeros 5 minutos. Lo lógico es que lo hubiera dicho dentro en la ejecutiva, no hacerlo así, lamento mucho su actuación. Se tendría que haber quedado para defender sus ideas y cualquier otra propuesta en la ejecutiva, pero no lo ha hecho y se ha marchado. Ha sido una deslealtad absoluta con todos los compañeros”.

Marín ha insistido en que “hemos dejado muy claro que el proyecto de Ciudadanos es diferente al del PP. Decidimos presentarnos a las elecciones cada uno por nuestras siglas, no cabe otra posibilidad”. El vicepresidente de la Junta ha añadido que “no es fácil ser de Ciudadanos” y que están “acostumbrados a caernos y levantarnos, no es nuestro mejor momento”.

Sobre la candidatura de Pablo Iglesias, explica que “crea una polarización donde cualquier punto de encuentro debe pasar por el centro, y solo hay un proyecto así, el de Ciudadanos. Estamos acostumbrados a los envites y a recomponernos. El proyecto seguirá vivo y ha venido para ser decisivo en la política española”.

Sobre qué debe suceder en la Región de Murcia, Marín tiene claro que “hay que seguir adelante con la moción de censura. Nos hemos sabido comunicar el relato de por qué llegar a esta situación y será difícil que lo entiendan los ciudadanos. Después de haber escuchado las presiones y chantajes a los que se han sometido nuestros compañeros de Murcia, no podemos echarnos atrás. El PP deberá explicar por qué ahora no respetan el pacto antitransfuguismo”.

"Siempre he preferido trabajar en Andalucía y no entrar en el comité permanente"

Finalmente, en cuanto a su nuevo papel en el comité permanente, Juan Marín ha manifestado que “siempre he preferido que me dejaran trabajar en Andalucía y no entrar en el comité permanente, pero hoy Inés me ha pedido que hiciera el esfuerzo”.