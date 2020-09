José Antonio Martín Pallín, en TRECE: "Si Torra es condenado deberá cumplir la sentencia de inhabilitación"

La defensa del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha mantenido que su decisión de desoír a la Junta Electoral fue un "acto político" amparado por su libertad de expresión e inviolabilidad como parlamentario y ha pedido que reciba el "mismo trato" que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo.

En una intervención de cerca de 20 minutos, el letrado Gonzalo Boye ha expuesto ante la sala los principales argumentos del recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que condenó a Torra a año y medio de inhabilitación por desobediencia, al negarse a retirar pancartas de apoyo a los políticos presos en período electoral.

José Antonio Martín Pallín, juez emérito del Tribunal Supremo, ha estado en 'Trece al Día', para mostrar su punto de vista sobre este asunto: "Yo me ajusto a lo que dice la ley. Al señor Torra le han condenado por negarse a cumplir las decisiones judiciales o las órdenes de la autoridad superior. Yo siempre que señalado que la Junta Electoral Central es un sistema democrático, y me parece difícil aceptar que la Junta Electoral Central en orden jerárquico está por encima del presidente de la Generalitat. Por otro lado, la orden decía que había que quitar la conocida pancarta y el lazo amarillo del balcón del Parlament. Por tanto no se trata de una actividad partidista, que es la que permitiría a la Junta Electoral actuar y siempre en periodos electorales, sino de un símbolo que lo han utilizado personas de muy diversos partidos pensando que la prisión provisional no era ajustada de derecho. Por tanto es un asunto político del que los Tribunales tendrían poco que decir".