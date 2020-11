Jaume Vives: "Vividores es el medicamento a la pregunta ¿puedo ser feliz con el dolor?"

Todo el mundo habla de vida. Pero, al mismo tiempo, le preparamos un altar con honores a la muerte. Algunos hablan del buen morir: eliminar al que sufre y ayudar a morir. Otros son más bien del buen vivir: eliminar el sufrimiento y ayudar a vivir. A partir de esta última idea, surge el proyecto 'Vividores', una novedosa campaña social presentada en el Congreso de Católicos y Vida Pública ante la urgencia suscitada por las iniciativas legislativas injustas como la eutanasia que se están desarrollando en España.

Uno de sus promotores, Jaume Vives, ha pasado por 'TRECE al día' para dar a conocer mejor este proyecto y a sus protagonistas. “Un vividor es un tío que vive. Y vivir a veces mola, a veces es una mierda. Pero vivir siempre es sufrir. Una persona que vive sin censurar nada. Vive la realidad que le ha tocado vivir”, ha expuesto sobre aquellos que dan nombre a 'Vividores'.

“Vividores es un medicamento a una pandemia compartida por todos: todos sufrimos. Otra experiencia compartida por todos es que intentamos huir, evitar este dolor. Vividores es el medicamento a la pregunta: ¿puedo ser feliz con el dolor? ¿Es posible tener una vida plena a pesar del sufrimiento?”, cuenta también sobre una campaña que quiere hacerse notar mucho, a través de distintas acciones y testimonios, en los próximos meses.

¿Con qué objetivo? “El Gobierno pretende legislar una ley de eutanasia. No ha habido un debate social y no hay una demanda social. No es el tema, el momento... Es un despropósito todo. Hay que romper ese silencio impuesto y provocar ese debate”, responde Vives. Todo ello a través de las historias que refleja la web www.vividores.org. Son las de una serie de personas que dan ejemplo, a través de las situaciones que trasladan, de que la vida, en toda su amplitud, merece la pena.

“Estas personas me han enseñado a vivir y a vivir mejor. Se agradece y da mucha esperanza”, confiesa nuestro compañero Javier González, encargado de entrevistar a todos ellos. “Tu vida tiene sentido, tu vida vale la pena. Nos ha tocado el corazón, y creo que puede tocar el corazón a mucha gente”, sentencia Jaume Vives.