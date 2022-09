La influencia de la reina Isabel II en el cine y televisión: de ‘The Crown’ a ‘Spencer’

El crítico de cine, Juan Orellana, ha estado en TRECE para recordar algunas de las películas y series dedicadas al personaje de la reina Isabel II. Para comenzar, Juan destaca que, “para el largo reinado de Isabel II tampoco hay tantas películas. Tenemos muchos documentales muy buenos como 'Elizabeth. Retrato(s) de una reina', un documental sobre la vida de Isabel II, la monarca británica más longeva y la jefa de Estado más antigua de la historia”.

Si comenzamos por las series, una de las más famosas es la gran producción de Netflix: “'The Crown' es la producción más reciente y actual que va recorriendo la vida de la reina y, si no recuerdo mal, al final de la cuarta temporada estábamos todavía a finales de los 70, por lo que queda mucho recorrido”.

“Ha habido una sitcom en clave satírica que se llama ‘Los Windsor’ – que es otro planteamiento – que ha tenido menos éxito”, otra serie que podemos encontrar en la plataforma de Netflix y que se centra en la comedia y la exposición mediática de la familia real británica.

“Si nos vamos a las películas, la primera que tenemos que destacar es ‘The Queen’, una película perfectamente interpretada por Helen Mirren, del año 2006, donde se cuenta cómo gestionó la Casa Real y la reina la crisis de la princesa Diana de Gales”, centrándose en las conversaciones entre la reina y el primer ministro sobre si debía celebrarse un duelo nacional, algo que reclamaba en pueblo británico.

“Todas estas producciones han tratado a la reina bien, pero no han ocultado… la última película que estuvo en los Oscar, ‘Spencer’ sobre Lady Di, el retrato de la reina en esta película resquebraja un poco. Las producciones británicas siempre han contado sus luces y sombras, pero con un gran respeto”. Esta película, con Kristen Stewart como protagonista, relata los tres días que Diana pasa en Windsor donde decide que su matrimonio con el príncipe Carlos no estaba funcionando.

“'Noche real' nos cuenta un escarceo. Cuando la reina era joven se escapa a las fiestas londinenses con gente joven y en esta película nos muestra una imagen más simpática”, una película que se centra en la juventud de la reina junto a su hermana Margarita.

“Hay otra película que, sin hablar directamente de ella, nos hablan de su contexto como ‘El discurso del rey’ donde se ve de donde viene para entender a dónde va”. Esta película ganadora de cuatro Oscars, cuenta cómo Jorge VI, padre de la reina Isabel II, se convierte en rey tras la abdicación de su hermano mayor y sus dificultades para hablar debido a su tartamudez.

¿Qué se sabe de la veracidad de lo que se cuenta en las películas?: “Hay películas donde ‘Spencer’ ha dejado claro que no es una película documentada, sino que es una interpretación. Luego hay otras, como ‘The Queen’ que, las conversaciones que tienes en tu casa nadie las sabe, pero puedes hacer una ficción que no suponga una estridencia con lo que sí se sabe. Se tienen muchos datos sobre cómo se gestionó la muerte y el matrimonio de Diana de Gales. Se pueden hacer cosas que no sean inverosímiles, pero la fidelidad total nunca existe y la Casa Real nunca se ha pronunciado”.