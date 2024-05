Fernando Savater: "Los independentistas creen que el independentismo está más seguro con Sánchez"

"Una voz autorizada y con una biografía comprometida en la defensa de los valores democráticos" Así definía Alberto Núñez Feijóo al escritor y filósofo Fernando Savater que ahora forma parte de la candidatura del Partido Popular para las elecciones europeas que se van a celebrar el próximo día 9 de junio. El ensayista de San Sebastián ha abierto las puertas de su casa al director de 'Trece al Día' José Luis Pérez para analizar de primera mano los recientes resultados de las elecciones en Cataluña.¿Cuáles son los posibles escenarios a los que se enfrentan los ciudadanos catalanes según Fernando Savater?

"A Sánchez le interesa que gobierne Carles Puigdemont"

El prestigioso escritor asegura que "ha seguido de cerca" la campaña electoral en Cataluña y los resultados del 12-M. Unos resultados que han dejado apartados a ERC (Esquerra Republicana de Cataluña) y que han dejado una evidencia clara de la pérdida de fuerza de los independenistas. Savater reconoce que se alegra de que "el independetismo haya retrocedido. Eso confirma un poco la impresión que tenemos todos de que el entusiasmo y el suflé van bajando cada vez más". Algo que considera una buena noticia, eso sí, lo malo es que no ha salido un Gobierno claro de las urnas: "todavía no se ve claro quién puede gobernar y dado que el que le interesa a Pedro Sánchez que gobierne es Carles Puigdemont pues tiene muchas papeletas de terminar gobernando a pesar de no haber ganado ni mucho menos".

A la pregunta de si cree que es el principio del fin del proceso de sedición Saveter lo tiene claro: "No. Eso son tonterías. El proceso de sedición está siempre funcionando aquí y en el País Vasco apoyados por el Gobierno de Sánchez y lo que pasa afortunadamente en Cataluña es que como se llevan tan mal los independentistas entre sí, retrasa precisamente un poco su triunfo".

¿Ha influido la política de Sánchez en esa ruptura del independentismo?

El Partido Socialista Catalán es la formación que más escaños ha conseguido en las urnas con 42 diputados lo que ha provocado que el independentismo pierda la mayoría absoluta en la Generalitat. Pero, ¿realmente ha influido en algo las políticas de Pedro Sánchez y su equipo? Fernando Savater asegura en 'Trece al Día' que "por supuesto ha influido" ¿La razón?: "Muchos independentistas han votado al PSC porque consideran que la independencia está más segura con Sánchez que con los propios independentistas que se llevan muy mal. Sánchez ha conseguido que el propio Gobierno sea el que respalde al independentismo. Los votantes han buscado un independentismo 'soft' que es el de Salvador Illa y con eso piensan que van a arreglar un poco la cosa". Para Savater, Salvador Illa es un político con un perfil bajo y sin una personalidad clara: "Salvador Illa es un mandado, no tiene una personalidad propia, es el reflejo de Sánchez en Cataluña".

Papel clave y buenos resultados del Partido Popular en Cataluña

Estos comicios han dejado también un buen sabor de boca a los populares. Su candidato Alejandro Fernández ha conseguido superar todas las expectativas y quintuplicando los resultados. Ha pasado de 3 a 15 escaños. Un candidato "excelente" para Savater que quizá no ha sido valorado lo suficiente en sus filas: "Si el PP hubiera mostrado más reconocimiento a Alejandro Fernández los resultados habrían sido aún mejores. Aún así son muy buenos".

El papel del PP es ahora también fundamental: "Podría haber esa jugada del PP de abstenerse. La clave es que las cosas vayan empujando a unas elecciones generales nuevas donde el PP tendría que lucirse".