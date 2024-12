Federico Trillo pone fecha al juicio de Ábalos en el 'caso Koldo': "Antes de lo que se piensa, en torno al verano"

En medio de la semana judicial del Gobierno, el Tribunal Supremo ha movido ficha: pide seguir investigando a José Luis Ábalos y, para ello, ha solicitado el suplicatorio al Congreso. Es el último movimiento del juez instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, que ve "indicios suficientes" para investigar al exministro de transportes por hasta cuatro delitos: malversación, cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. En su auto, el magistrado del alto tribunal determina que Ábalos "se prevalió" de su condición de ministro de transportes para "adquirir material sanitario en pandemia" a favor de la trama "a cambio de determinados beneficios económicos".

"No se cómo describir la situación. Sánchez está entre tres círculos concéntricos y en los tres hay indicios de delitos, imputados o las dos cosas", así ha definido la situación actual del Ejecutivo Federico Trillo en 'Trece Al Día'.

A pocos días de terminar el año, el jurista y expresidente del Congreso, ha descrito al Gobierno con una fotografía enmarcada por los casos judiciales. El círculo familiar es su mujer y su hermano; el segundo, su gobierno y partido, que lo componen Koldo, Ábalos y Aldama, y, el tercero, es el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El director de escena de esos tres círculos es Sánchez. Él va enfocando y desenfocando lo que mas le interesa, pero todos conducen al mismo punto, al presidente del Gobierno", explica.

¿Cuánto tardaría en llegar el suplicatorio al Supremo?

En el día de hoy se ha celebrado la última sesión de control al Gobierno, por lo que hasta el mes de febrero, no volveremos a ver un 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. Este parón legislativo afecta a la solicitud del suplicatorio que ha pedido el Tribunal Supremo para poder seguir investigando a Ábalos. "Hay una práctica buena desde el caso Pepe Blanco en el que se inventó que, para retrasar el suplicatorio, se podría tomar declaración al presunto imputado con carácter previo como si fuera voluntaria. Esto es lo que ha ocurrido con Ábalos. Y sabemos que el mes de enero es de vacaciones. Este año no habrá votación de presupuestos, por lo que no va a estar de primeros de febrero", asegura.

En su análisis, Federico Trillo se atreve a dar una posible fecha al juicio para José Luis Ábalos. "Habrá un sumario bien instruido por el Supremo y podremos tener un juicio bastante antes de lo que se piensa, en torno al verano", aclara.

"Cohecho, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal", son los cuatro delitos que el juez del Supremo expone en su último auto para continuar investigando al que fuera número 2 del Partido Socialista.

Para Trillo, "hay indicios racionales de criminalidad de cuatro delitos, nadie puede negar los indicios y la presunta implicación en esos cuatro delitos", asegura. Además, el expresidente del Congreso afirma que "ve a los socialistas muy en connivencia tanto con Koldo como con Ábalos", en referencia ese pacto de no agresión del que habla la oposición, y, añade, que "le llama la atención que no quieran hablar de Air Europa o de Delcy". "El PSOE es maestro para esto", concluye.