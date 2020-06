Estanislao Nistal: "Sin capacidad de diagnóstico, estamos abriendo la puerta a tener rebrote y no controlarlo"

Este jueves se han detectado 143 nuevos casos de coronavirus en España, más del doble de los que se detectaban a comienzos de esta semana. En "TRECE al día" analizamos estos nuevos brotes con el microbiólogo de la Universidad San Pablo CEU Estanislao Nistal, quien afirma que hasta que no tengamos la situación bajo control debemos seguir en alerta". A diferencia de China o Alemania, donde los nuevos focos están localizados en determinados lugares, en nuestro país los contagios se están viviendo en lugares cotidianos como puede ser un domicilio o un restaurante. Nistal explica que, el que estamos teniendo más movilidad y contacto, unido a que ahora el virus tiene una única vía principal de transmisión (entre personas) puede provocar que cualquier ambiente en el que estemos sin usar mascarillas se convierta en propicio para la transmisión. El microbiólogo señala que puesto que dentro de una vivienda es más difícil evitar el contagio con aquellos con los que convivimos, más allá de las medidas de distanciamiento e higiene que ya se están llevando a cabo, lo necesario sigue siendo evitar reuniones multitudinarias, o acudir a lugares en los que estemos en contacto con muchas personas en distancias cortas. "Si somos conscientes de esas situaciones, seremos menos portadores y evitaremos llevárnoslo a casa. Y una vez en casa, recordar lavarnos las manos, cambiarnos de ropa, adquirir hábitos y pensar que estamos entrando en un lugar limpio y que debemos mantenerlo así".

En relación al verano que tenemos por delante, Estanislao Nistal señala que en estas vacaciones deberíamos buscar lugares en los que evitemos tener contacto con muchas personas, y apostar por espacios abiertos, soleados en los que no haya una gran concentración de población. Sobre si estamos ante una nueva ola, Estanislao señala que "el que se produzcan grandes brotes que nos lleven a colapsar es poco probable ahora porque el virus lo va a tener más difícil en este periodo de verano. Cuando disminuyan las horas de sol y bajen las temperaturas, ahí es cuando tendremos el riesgo de rebrote. Ahí lo que se han descrito son algunas mutaciones que hacen al virus más estable, para que sus partículas sean más efectivas a la hora de introducirse en una célula, eso no significa que produzca una enfermedad más grave, sería necesario hacer estudios. La gravedad puede venir si tenemos un pico de gripe al que se suma el coronavirus, ya que podría desencadenar en una situación de colapso en los hospitales con las consecuencias que todos conocemos".

El microbiólogo se ha referido a la recuperación del turismo y ha abogado por hacer pruebas a toda persona que llegara a nuestro país, al entrar y después de unos días. "Si incrementásemos la capacidad de diagnóstico de esa manera, y fuéramos capaces de detectar el origen de los brotes, se podría hacer un diagnóstico a todos los contactos y frenar las posibilidades de contagio. Si no lo hacemos así, estamos abriendo la posibilidad a tener un rebrote y no controlarlo. En China, están siendo muy rápidos a la hora de hacer diagnósticos, algo de lo que no tenemos capacidad en nuestro país" y que es para Estanislao Nistal uno de los grandes problemas al hacer frente al virus en España.