El emotivo mensaje de Margarita Robles en TRECE a Laura, la joven que escribió la "carta a un militar español"

Laura Mei García, una joven valenciana de 16 años, acaba de proclamarse campeona de la octava edición del concurso literario escolar «Carta a un militar español» que el Ministerio de Defensa organiza anualmente para los colegios de toda España. Con motivo de esta hazaña, 'TRECE al día' ha contado con su testimonio para conocer de primera mano cómo se siente: “Es una alegría tremenda, no esperaba que llegara a tantas personas mi carta. No soy una persona que me guste mucho enseñar lo que escribo. Esta se la enseñé directamente a mis padres porque me sentía muy bien, me gustaba muchísimo”.

?? "Es una alegría tremenda, no esperaba que llegara a tantas personas mi carta. Se la enseñé directamente a mis padres porque me sentía muy bien, me gustaba muchísimo".



?? Laura, ganadora del concurso 'Carta a un militar español', en #TRECEAlDía3Dpic.twitter.com/gfJ51QXABp — TRECE Al Día (@TRECEAlDia) December 3, 2021





Sus padres, de hecho, también han valorado en TRECE el galardón conseguido por su hija Laura: “Estamos muy orgullosos, le propusieron participar en la clase de Literatura del colegio. Lo hizo en casa y cuando nos pidió que lo leyéramos, nos puso los pelos de punta y nos emocionó”. Laura reconoce que “la inspiración me vino un poco porque todo el mundo habla de superhéroes en mi grupo de amigos, tengo una tía militar y me viene de ahí”.

La entrañable felicitación de la ministra de Defensa a Laura Mei: "Serás una gran mujer"

Tan especial ha sido este reconocimiento para Laura, que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tenido el detalle de enviar a TRECE una felicitación en vídeo para esta joven: “Querida Laura, mi más cariñosa enhorabuena por tu carta preciosa, en la que escribes lo que sientes, ellos están en los lugares más difíciles con voluntad de entrega, de sacrificios, amando España y a los ciudadanos. Lo plasmas muy bien en tu carta, son héroes de verdad que podemos tocar y tenemos a nuestro lado. Son un orgullo para todos. Igual que tú, representáis lo mejor de una juventud que apuesta por el futuro. Enhorabuena por todas las perspectivas que tienes que harán de ti, en el futuro ,una gran mujer y una gran empresaria”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? "Mi más cariñosa enhorabuena por tu carta preciosa. Lo plasmas muy bien en tu carta, nuestros militares son héroes de verdad que podemos tocar y tenemos a nuestro lado".



?? Margarita Robles felicita a Laura, ganadora del concurso 'Carta a un militar español', en #TRECEAlDía3Dpic.twitter.com/GPxlwwgCJg — TRECE Al Día (@TRECEAlDia) December 3, 2021