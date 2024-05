¿Cómo se gestiona un pueblo de menos de 100 habitantes? Es una pregunta que desde muy pequeño se ha hecho el que en la actualidad es el alcalde del Recuenco, en Guadalajara. Enrique Collada, un joven veinteañero formado como ingeniero de telecomunicaciones, es el actual edil de este municipio castellano manchego.

Los jóvenes, al mando de los pueblos

"Ha sido una trayectoria de ayudar siempre al pueblo y ahora hacerlo desde la primera la línea", asegura a 'Trece Al Día', Enrique Collada. El alcalde del Recuenco ha pasado por el programa para explicar cómo empezó su temprana carrera en la política y cuáles son los retos y las dificultades a las que se enfrentan desde el ayuntamiento junto con sus tres concejales.

A través de sus redes sociales, el joven edil ha ido mostrando las diferentes tareas que realizan en el municipio castellano manchego. Desde "proyectos pilotos en gestión del monte, comunidades energéticas o utilización de la inteligencia artificial para luchar contra la despoblación", son algunos entre otros muchos planteamientos que en este pueblo comienzan a hacerse realidad. Además, este municipio también ha contado con la presencia de ministros del actual Gobierno como la vicepresidenta tercera y titular de la cartera de transición energética, Teresa Ribera.

En este sentido, Enrique ha recalcado que ser alcalde de un pueblo con estas características, implica que "eres un servidor y la política local son cosas del día a día, una alcantarilla, una farola, los bancos, las cosas más complejas tienen que ver con tema de gestión del monte, la leña, la maderas, las casas". Una administración y gestión del municipio a la que los ciudadanos "responden bien" a pesar, recuerda Collada, "que desconocen la lentitud de las administraciones públicas y mcuhas veces no comprenden lo difícil que es hacer las cosas y los trámites que no llegan".

Vocación permanente

Enrique Collada cuenta que "siempre ha estado involucrado en las actividades del pueblo, organizando gymkanas para los más jóvenes". A raíz de esta participación, fueron juntándose con más gente de los pueblos de alrededor para hacer una asociación y ayudar a los ayuntamiento ofreciendo nuevos proyectos. "Salimos tres concejales divididos, uno lleva más la asociación de festejos, otro mantenimiento. Si tenemos que dar un aviso a la diputación o a la junta contactamos con ellos directamente. Es mucho lo que hay que hacer, aunque sea un pueblo pequeño, cuando viene gente de la ciudad te exigen mucho más. Nos estamos sacando el máster de muchisimas cosas", explica Enrique.

¿Futuro en la política?

Este joven explica que "las dinámicas de las políticas en los pueblos no tienen nada que ver con una trayectoria política". "No me dedico a esto, no cobramos ni los alcaldes ni los concejales, estamos aquí para ayudar a nestro pueblo y poder colaborar con los pueblos de alrededor, no hay un pensamiento de una carrera política profesional. Ahora queremos aportar con lo que sabemos y las ganas que tenemos, eso es lo importante", asegura Collada.

Además, el trabajo de Enrique está muy relacionado con sus funciones dentro del ayuntamiento del Recuenco. Este joven trabaja en proyectos de desarrollo rural y en una consultoría de proyectos para conseguir fondos eruopeos para empresas y diputaciones.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado