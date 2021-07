¿Debemos adelantar la vacunación a la población más joven?

Varias comunidades autónomas están adelantando la vacunación a la población de la franja comprendida de 16 y 29 años, como es el caso de Cataluña. El Consejo Interterritorial de Sanidad es el encargado de decidir si adelantar la vacunación a los jóvenes o mantener el criterio actual, el de vacunar según la edad. Para ello consultamos a expertos como Nicolas Jouvé, miembro del Comité de Bioética y Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

“No estamos aún en condiciones de abandonar el ritmo que habíamos establecido con unos criterios correctos, priorizando a las personas de mayor riesgo, en primer lugar, y a los empleados en contacto directo con mucha gente”, argumenta Nicolás quien considera que hay que mantenerlo. Por otra parte, echa en falta la concienciación general a esta población que considera que “están en la punta del iceberg porque son los que están acelerando el ritmo de contagios, sin olvidar a la población de 40, 50 o 60 años que aún no han completado la pauta y deben tener la inmunidad cuanto antes”.

“Los jóvenes no han adquirido la conciencia suficiente del riesgo que, ellos mismos, pueden provocar para el resto de la población, de modo que, sin dejar la senda del ritmo de vacunación que es correcto, siendo uno de los países europeos con mayor ritmo de vacunación hasta el momento, es necesaria la educación general”, pone de manifiesto y aclara que, para ello, la responsabilidad está en múltiples entidades como políticos, medios de comunicación o el personal sanitario de hacer una campaña de concienciación.

Jouvé insiste en que “estas vacunas son extraordinariamente eficaces y seguras y lo han demostrado ya con los datos que tenemos de las poblaciones que han sido vacunadas, por ejemplo, la de los 70 u 80 años, a pesar de que se denostó que no eran eficaces y muy aceleradas”. El profesor no cree que se replantee la posibilidad de la obligatoriedad de la vacuna, pero sí que piensa que hace falta responsabilizar a la gente, “solamente en el caso de si estuviéramos en una situación más extrema u otra pandemia que no es el caso de esta, ya que se ha demostrado que es controlable y no estamos en unos niveles alejados a los del principio” recalcando que “quien se vacuna queda inmunizado y bloquea la transmisión de tal manera la población se beneficia y ese es el mensaje que ha de llegar a los más jóvenes".

Por su parte, Joan Carles March, afirma que “hay que dejar de plantear el debate de bajar año a año y abrir un espacio más amplio, en estos momentos si observamos la incidencia acumulada de 12-20 años, vemos que están marcando una quinta ola en ese grupo de edad, y para ello hay que tomar medidas” que, según March, van en “doble vía” que apunta a que “hay que ver lo que está pasando en el ocio juvenil, los espacios de acumulo de gente son un problema como están demostrando los brotes en nuestro país de los últimos días, por lo que hay que ver qué hacer con el ocio nocturno y la vacunación”. “Si nos quedamos en la situación de bajar año a año la franja de vacunación nos quedamos con vacunas sin administrar”, por eso cree que “no es necesario poner rango de edad, sino en función de las peticiones que nos hace esta población, y creo que nos pondría en mejor situación”, afirma el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

En cuanto a volver a las restricciones del ocio, piensa que habría que “replantearse el tema porque considera que se reabrió muy fácilmente” puntualizando que en el ocio nocturno de interiores aún es necesario llevar la mascarilla y, por otra parte, apunta a los botellones como otro foco de contagio a pesar de que se trata de un espacio al aire libre, aunque se forman aglomeraciones y está presente el alcohol “responsable de la pérdida de conciencia”, explica March.