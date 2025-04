Curiosidades del funeral del Papa Francisco: el orden en el que se sentarán los líderes internacionales y el privilegio del que no hará uso la reina Letizia

Los reyes Felipe y Letizia asistirán el próximo sábado al funeral del papa Francisco que se celebrará en la Plaza de San Pedro y al que está previsto que acudan jefes de Estado de todo el mundo. Numerosos líderes internacionales han comenzado a confirmar que viajarán a Roma, entre ellos el presidente estadounidense, Donald Trump, que estará acompañado de su esposa Melania. También tienen previsto asistir al funeral el presidente francés, Emmanuel Macron; el ucraniano, Volodímir Zelenski; los presidentes de las instituciones europeas; y los reyes de Bélgica, entre otras personalidades.

En Roma se está organizando un funeral de Estado que hay que organizar en apenas cinco o seis días. Esto es un desafío, incluso para una institución acostumbrada a este tipo de actos con más de 2000 años de historia, desde el punto de vista del protocolo.

"Por mucho que esté preparado, es muy complicado”

Gerardo Correas, presidente de la Escuela Internacional de Protocolo, señala que se trata de un “desafío descomunal de la organización”, pero, de la misma manera, “hay mucho planificado. Lo que pasa es que la logística necesaria para organizar todo esto es increíble, es impresionante. Con el Papa Juan Pablo II acudieron 200 mandatarios internacionales, con las delegaciones de cada país. Eso requiere seguridad, requiere alojamientos, requiere vuelos, requiere recibimientos en aeropuertos, requiere movimientos por la ciudad. Es tremendo la necesidad de logística que hay. Por mucho que esté preparado, es muy complicado”.

EFE



En la ciudad de Roma cada vez es más perceptible el aumento de la seguridad. “Se va a reforzar, pero de todas maneras no os preocupéis. El presidente de Estados Unidos lleva su propia seguridad. Acudirán seguramente más de treinta vehículos, acudirán helicópteros, acudirán fuerzas de todo tipo, llevadas por el propio presidente. Esto ocurre en todos los viajes del presidente de Estados Unidos”, advierte Gerardo. El experto en protocolo cuenta que, desde el mismo momento en que se anunció el fallecimiento, se dispusieron todos los departamentos de protocolo y de seguridad de los mandatarios que van a acudir y se pusieron en marcha para ir a Roma a tratar con las distintas personalidades y con el Vaticano. “Es muy complejo”, añade.

Cambios en la tradición

Otra de las complejidades pasa por el hecho de ser un evento cargado de simbología y muy mediático. “Si hay 150, 200 líderes o mandatarios del mundo, habrá cerca de 200 o 300 millones de personas viendo esto por las distintas televisiones. Con lo cual es el momento de la simbología, es el momento de la puesta a escena, es el momento del relato. De lo que se quiere decir con esta celebración de funeral que estamos todos muy ansiosos de ver con todos los cambios que va a haber”.

Te puede interesar "Con una broma": así empezó la relación entre los reyes de España y el Papa Francisco

A pesar de tratarse de una liturgia vaticana compleja y “rígida”, con una estructura determinada, poco a poco se van haciendo pequeñas modificaciones a lo largo del tiempo: “La primera vez que se transmitió por televisión este evento, Juan Pablo II hizo cambiar una tradición importantísima. Normalmente, todo el cuerpo cardenalicio se situaba a la izquierda del altar. En este caso, como la cámara máster estaba situada a la derecha del altar, lo que hicieron fue cambiar. Entonces se situaron de espaldas a esa cámara máster, se situaron a la derecha del altar, y enfrente de esa cámara máster, que era lo que da el poder mediático y lo que esperan esos 200, 300 millones de personas ver, estaban efectivamente todos los mandatarios”.

La ubicación de los mandatarios

El presidente de la Escuela Internacional de Protocolo destaca curiosidades sobre la ubicación de esos mandatarios: “Había varias posibilidades. Una era ubicarlos en función de la antigüedad del establecimiento de relaciones entre el Estado correspondiente y el Estado Vaticano. La otra era hacerlo en inglés, orden alfabético en inglés y como toque. Y la otra, es el idioma oficial de la diplomacia vaticana, es el francés”. Esta última opción fue por la que se optó en su momento y, según Gerardo, cree que así será esta vez también. “Pasan cosas muy curiosas. Por ejemplo, la delegación española, España, estará al lado seguramente de Eslovenia y de Estados Unidos. Pero se da otra cosa curiosa. En primer lugar, van los reyes, y en su caso los reyes católicos. Después están los distintos presidentes, de tal manera que, por ejemplo, en el anterior funeral de Juan Pablo II vimos al presidente Bush detrás de los reyes de España”. Por otro lado, Correas se muestra interesado en conocer “dónde se va a situar, si es que acude, el presidente argentino. Porque se le debe de dar una relevancia adecuada, ya que el cardenal Bergoglio era argentino. Y, por supuesto, el presidente de Italia estará en el puesto más importante, en el puesto de honor, dentro de esos mandatarios. Es compleja, muy compleja esa ubicación, que además reúne, y eso está bien, que reúna a incluso posibles enemigos que se van a juntar. Todo esto se tiene en cuenta, y eso es incluso su motivo de que un mandatario vaya o que no vaya”.

Vatican Media



“El principal desafío es que se transmita lo que se quiere decir, lo que se quiere contar, ese mensaje, ese relato que se quiere contar”, apunta. “Yo te puedo decir lo primero que yo hice cuando supe que el sábado a las 10 de la mañana va a ser el funeral y fue mirar la previsión meteorológica, que cambiaba totalmente con las condiciones climáticas. Ya os puedo adelantar que la previsión meteorológica es que hace sol y unos 16 grados, por tanto, va a ser una temperatura estupenda. Pero eso fue lo primero que yo hice, porque cambia absolutamente todo, que todo esté lleno de paraguas o que no”.

Curiosidades del funeral del Papa Francisco

Este tipo de ceremonia pone el foco en dos cuestiones importantes: “Primero, en su sencillez. Ya llevamos tiempo, incluso Pablo VI ya hizo mucho más sencilla esta ceremonia, por decisión de él. Pero ojo, que esa sencillez no quite la solemnidad que requiere el acto”. Hay que tener en cuenta que el Papa no es solo el jefe de la Iglesia católica, sino también es un jefe de Estado, aunque sea un Estado tan pequeño como es el Estado Vaticano. Y en segundo lugar, “lo importante es que todo lo necesario funcione correctamente y en todo momento. Insisto, esto está muy preparado, de tal manera que ahora lo que se requiere es ese directo, la logística, no solamente el momento del acto, que es el tiempo que va a durar la liturgia, sino desde el mismo momento en que llega el primer mandatario, hasta que se termina, que curiosamente llevarán ese féretro las doce personas, si es que todos están en condiciones, que llevaron al Papa Francisco cuando fue proclamado Papa”.

Para los asistentes a la ceremonia, un tema importante en el que hay que fijarse es en la etiqueta: “Es verdad que existe ese privilegio de ir de blanco para las reinas católicas". Ante el papa, el protocolo indica que se debe vestir de negro, sin embargo, hay seis mujeres en todo el mundo que tienen este "privilegio" de poder vestir de blanco en audiencias o misas solemnes. La reina Letizia es una de ellas pero, a pesar de ello, se trata de un privilegio opcional y, en el funeral del Papa, lo más adecuado es utilizar el negro: "Yo apuesto a que utilizarán seguramente esa mantilla española”, apuesta, Gerardo Correas.