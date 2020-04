¿Cómo se ha producido la desescalada de nuestros vecinos europeos?

Pedro Sánchez ha anunciado que la fase de desescalada será lenta y progresiva. En 'TRECE al día' nos hemos preguntado cómo están afrontando esta situación otros países europeos como Italia y Alemania. En primer lugar el programa habla con Vanesa Jaén, periodista española residente en Bérgamo que señala que en el país italiano el presidente italiano anunciará en los próximos días las nuevas medidas de reapertura. "También ha habido algo de confusión, se dijo que los niños podían salir hasta 200 metros, en algunas comunidades dijeron que no. En algunas regiones están abiertas papelerías y librerías, en otras no. Se van anunciando poco a poco. Sabemos que a partir del cuatro de mayo no se abrirán escuelas, ni teatros, centros comerciales o museos, pero es verdad que son pinceladas. Pero es un poco como España: Las mascarillas primero no, luego sí, ahora parece que serán obligatorias hasta el desarrollo de una vacuna. Pero, en las farmacias no se encuentran, por eso el Gobierno ha autorizado a salir con cualquier prenda que cubra nariz y boca".

"Por el momento, solo pueden ir a trabajar los empleados de actividades esenciales, pero se dice que a partir del 27 podrán reabrir empresas siderúrgicas, metalurgia, textil y automóvil". Sobre el ambiente que se vive en las calles, Vanesa afirma "en ciudades que han sido muy golpeadas por el coronavitus, son muy pocas las personas que salen a aplaudir o que manifiestan alegría, pero sí que se cuelgan arco iris o se pone una vela a las 20H en reconocimiento a la labor sanitaria".

De Italia, saltamos a Alemania para hablar con Chiti Muñoz, española residente en Espira. "Aquí no nos han prohibido nunca salir porque es una de las líneas en las que se basa el Gobierno y es que no se puede prohibir la libertad de movimientos. Nos piden, eso sí, unas pautas. A los niños, los parques infantiles se los han cerrado, pero pueden jugar a la pelota en la calle. Los niños aquí sólo han notado que no han tenido coelgio, nada más".

En cuanto a cómo se están dando las instrucciones, señala que se está haciendo con claridad. "Es importante que las personas noten que tienen libertad, aunque hay una serie de normas que se aceptan bastante bien, y están funcionando. La gente está tranquila, pero siente pena por los países de alrededor". Sobre el suministro de materiales de protección, "sí ha habido problemas al principio, pero luego se ha ido normalizando. El tema de los desinfectantes todavía es difícil pero hay. Las mascarillas han vuelto aparecer. Mucha gente cose su mascarillas y en diferentes tiendas te ponen en contacto con las personas que las fabrican. En muchas de las empresas cuando hubo problemas, compraron las de tela". A nivel económico, "la situación aquí es muy diferente. También el carácter alemán es distinto, menos emocional", concluye.