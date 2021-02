El cardenal Omella, en TRECE: "La Iglesia no es una multinacional, sino un servicio dirigido al bien común"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, ha valorado positivamente que el Consejo de Ministros haya reconocido que el proceso de inmatriculaciones de los bienes de la Iglesia se haya realizado conforme a la legalidad. En una entrevista concedida a 'TRECE al día', el también Arzobispo de Barcelona no entiende cómo ha podido haber dudas sobre ello.

“No vamos contra la ley. Algunos dicen que esto viene de tiempos de Franco, pero en tiempos de Franco no se facilitaba la inmatriculación. Fue la Democracia la que pedía mas transparencia para todos sus bienes.Nosotros hemos seguido la ley y dudar de si se ha hecho bien o mal es poner a los registradores de la propiedad en mal lugar, porque cumplen la ley. Lo hemos hecho según la ley y se ha hecho bien. Es posible que en algún caso haya duda, pero lo resolverá el tribunal y no hay inconveniente”.

Entre esos bienes inmatriculados de la Iglesia están incluidos museos o comedores sociales, es decir, propiedades que están al servicio de la sociedad, como ha querido recalcar el cardenal Omella: “La catedral o la iglesia están al servicio de toda la población como un colegioo un comedor escolar. En tiempos de finales de la Dictadura cuantísima gente de muchos partidos ilegales entraban en la iglesia porque etaba abierta para todos. Cuántos inmigrantes tenemos en los comedores. Lo que es el templo está dedicado al culto divino, pero hay conciertos y pueden visitarse. Está al servicio del pueblo y la Iglesia de la sociedad. No es una multinacional para ganar dinero, sino un servicio al bien común”, ha indicado el Arzobispo de Barcelona en 'TRECE al día'.

El presidente del organismo episcopal ha valorado las declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien recalcaba que el proceso se prolongó durante 16 años y se ha realizado con total rigurosidad. Así las cosas, el cardenal Omella ha explicado que ha sido cada diócesis la que ha pasado al registro de la propiedad de cada comarca sus bienes: “No iba el obispo a llevarlo a un solo notario, sino que se llevaba a la zona para hacer el registro. Y los registradores exigían todo bien documentado”.

Para finalizar, el presidente de la CEE ha precisado que “si alguien cree que alguna propiedad le pertenece, lo diga, ya que los registradores dan un plazo largo para recurrir. Si no ha habido reclamaciones es que estaba bien hecho, pero si alguien no se enteró que tenía el título, lo puede recurrir. El cauce es dialogar con la Iglesia y, si no hay acuerdo, para eso están los jueces, como en todo litigio. La Iglesia no quiere ningún privilegio”, ha añadido el cardenal Juan José Omella.