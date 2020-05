Boticaria García, en TRECE: "Parece que ahora no queremos usar mascarillas"

Boticaria García, nuestra boticaria de cabecera en 'Trece al Día', ha estado en el programa de este lunes para explicar algunos consejos para luchar contra el coronavirus, dando respuesta a las 123 preguntas que recoge en su libro y que ha sido redactado con las preguntas que le han transmitido sus seguidores a través de las redes sociales.

En este sentido, Marián García ha explicado en TRECE que le han preocupado mucho algunas imágenes vistas en las principales ciudades de nuestro país durante estos primeros días de desconfinamiento: "Me preocupa. Yo vivo en el centro de Madrid y el espectáculo que me encontré era muy complicado. Muchos amigos quedaron en pandilla para reencontrase. Pero una de las cosas que más me han preocupado de estos primeros días de desconfinamiento es el gran número de corredores que hay en ciudades como Madrid sin usar mascarillas y soltando el 'rebufo' a todas las personas que pasaban por su lado. Creo que se tienen que tomar medidas al respecto, como habilitar zonas porque puede ser un gran peligro paras las personas que circulan por la acera".

Sobre su nuevo libro, Boticaria ha explicado que el principal objetivo es hacer más fácil a sus seguidores la lucha contra le coronavirus: "Hemos recopilado las 123 preguntas que más nos han hecho sobre el coronavirus en esta iniciativa que comenzó el pasado mes de enero, y una de las más repetidas es la relacionada con el uso de las mascarillas. Ahora, con el tema de poder salir a la calle, hay falta de información. Tenemos la sensación de que hace dos semanas queríamos mascarillas a toda costa y ahora que podemos conseguirlas nadie se las quiere poner. Creemos que esto puede ser un problema en circunstancias como la que te he comentado antes de los corredores".

También ha explicado cuál es el futuro del remdesivir, uno de los tratamientos de los que más se están hablando en las últimas horas para combatir los efectos del COVID-19: "Se han publicado varios estudios y la información en estos momentos es muy dispar. Parece que se encuentra en el primer puesto de la parrilla de salida para convertirse en una de las principales soluciones pero no está claro que se mantenga o que directamente acabe la carrera".

Una de las preguntas más curiosas que le han llegado es sobre si es posible que el coronavirus se transmita a través de los alimentos: "Es una de las preguntas que más nos han hecho. El coronavirus no muta en los alimentos. Lo importante es explicar bien el proceso de desinfección que hay que hacer con los alimentos que compramos en los supermercados, el único punto donde podemos correr riesgo respecto a los alimentos".

Por último ha explicado las principales diferencias entre limpiar y desinfectar: "No es lo mismo limpiar que desinfectar. Es clave saber las diferencias para hacer bien las cosas. Desinfectar significa acabar con los gérmenes con la lejía. La lejía se debe utilizar con agua fría, ya que si utilizamos agua caliente podemos provocar que el cloro se evapore y tengo menor efecto sobre la superficie en la que potencialmente puede estar el virus".